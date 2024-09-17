Thyateira’da kazı çalışmaları yeniden başladı

Yayınlanma: 17.09.2024 - 09:23

Güncelleme: 17.09.2024 - 09:23

Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Thyateira’da devam eden arkeolojik kazılar büyük bir heyecan yarattı. Akhisar Belediyesi’nin sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaları yürüten Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Erol’dan detaylı bilgiler aldı. Prof. Dr. Erol, kazıların şu ana kadar ulaştığı bulgular ve şehrin tarihi yapısı hakkında bilgi vererek, çalışmaların bölgenin kültürel mirası açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

“TARİHİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Turizm açısından kentin gelişimine katkı sağlayacak bu arkeolojik kazı çalışmalarını önemsediklerini belirten Başkan Dutlulu, “Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Türkiye’nin önemli kültür ve turizm noktalarından biri olan Akhisar’ımızdaki arkeolojik kazıları yerinde inceledik. Akhisar Belediyesi olarak sponsor olduğumuz kazı çalışmalarında, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Erol’dan bilgiler aldık. Turizm açısından da şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak bu çalışmayı oldukça önemsiyoruz. Tarihimize sahip çıkmak ve kültürel değerlerimizi korumak için bu tür projelerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.