TÜKODER’den EPDK’ye tepki: Sermayenin değil, halkın yanında olun

Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:35

Güncelleme: 10.04.2025 - 16:35

TÜKODER İzmir Şubesi adına açıklamayı yapan Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Aslıhan Oğurluoğlu, “Sermayenin değil, halkın yanında olun. Tüketicinin sesini duyun. Elektrik ve doğalgaz zamları geri alın” çağrısında bulunarak EPDK’nın aldığı kararların iptal edilmesini istedi. Dernek ayrıca, tutuklu bulunan 301 gencin serbest bırakılması için de çağrı yaptı.

“41 MİLYON HANEYİ ELEKTRİK ÇARPACAK”

EPDK’nın 07.11.2024 tarihli ve 12989 sayılı Kurul Kararı kapsamında, “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”de yapılan değişiklikle birlikte mesken grubu tüketiciler için yıllık tüketim sınırı 5.000 kWh olarak belirlendi. Bu sınır, kalorifer dairelerinden asansöre, hidrofordan merdiven otomatiğine kadar pek çok ortak kullanım alanını da kapsıyor.

TÜKODER yetkilileri, söz konusu sınırın aylık mı yoksa yıllık mı uygulanacağının hala belirsizliğini koruduğunu vurgulayarak, 41 milyon hanenin bu düzenleme nedeniyle büyük bir mali yükle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

ZAMLARLA ENFLASYON MÜCADELESİ ÇELİŞİYOR

EPDK, 04 Nisan 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, 05 Nisan 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına yeni zamlar yapıldığını duyurdu. Buna göre; Mesken abonelerine %25, Kamu ve özel hizmetlere %15, Sanayiye %10, Tarımsal faaliyetlere %12,4 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte yalnızca 100 kWh elektrik tüketen bir mesken abonesinin fatura tutarı 259,04 TL’ye yükseldi.

BOTAŞ da sanayi için ortalama %20, elektrik üretim santralleri içinse %24,2 oranında doğal gaz zammı açıkladı. TÜİK’in Mart 2025 verilerine göre yıllık TÜFE %38,10, aylık artış ise %2,46 olarak açıklanırken, yeni zamlar halkın bütçesini daha da zorlayacak.

“ZAM DEMEK, HAYAT PAHALILIĞI DEMEKTİR”

TÜKODER, özellikle üretim sektöründe kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışların zincirleme şekilde tüm ürün ve hizmet fiyatlarına yansıyacağını belirtti. Fırıncılar, çiftçiler, imalatçılar artan maliyetleri tüketiciye yansıtmak zorunda kalacak.

“TÜKETİCİNİN SESİ DUYULSUN”

Açıklamada, bayram sonrası gelen zamların yurttaşların alım gücünü daha da düşürdüğüne dikkat çekildi. Emeklilere verilen 1.000 TL’lik bayram ikramiyesinin zamlarla fazlasıyla geri alındığı vurgulandı.

Açıklamada, son dönemde ifade özgürlüğü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılan birçok yurttaşın keyfi gerekçelerle gözaltına alındığı ve tutuklandığına dikkat çekilerek, bu durumun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Dernek yönetimi, “Derneğimiz, bu keyfi uygulamaların derhal sona erdirilmesini ve haksız yere gözaltına alınan, tutuklanan tüm vatandaşların bir an önce serbest bırakılmasını talep etmektedir” diyerek çağrıda bulundu.