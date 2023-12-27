Tunç Soyer: Kentimizin geleceğini kurtaracak işler yaptık

Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:49

Güncelleme: 27.12.2023 - 13:49

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alevi Kültür Dernekleri’nin temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleriyle Buca Cemevi’nde bir araya geldi. Alevi Kültür Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gökçe’nin ev sahipliğinde düzenlenen programa Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kemal Yıldız, Alevi Kültür Dernekleri Genel Sekreteri Feryat Bakan da katıldı.

"İZMİR TÜRKİYE’YE FARKLI BİR SOLUK GETİREBİLİR"

Ülkenin zor bir dönemden ve karanlık günlerden geçtiğini belirten Başkan Tunç Soyer, yerelin ve dayanışmanın önemine değindi. 2019 yılında ‘Çok renk, çok ses, çok nefes’ diye yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Soyer, “Biz bu kavramın önemini çok iyi biliyoruz. Ülke bu kavramdan uzaklaştıkça yok oluyor. İktidar tarafından yerel seçimler genel seçimmiş gibi manipüle ediliyor. Biz yerelin önemini öne çıkaran bir kampanya süreci planlıyoruz. İzmir Türkiye’ye farklı bir soluk getirebilir. Farklı bir güç yaşatabilir” dedi.

ZEMİNİ SAĞLAM ATTIK

Beş yılda altyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Soyer, “Narlıdere Metrosu 7 Şubat’ta, Çiğli Tramvayı 14 Şubat’ta hizmete giriyor. ‘Buca Metrosu bitmez’ diyorlardı. Tünel kazıyoruz. Kimsenin girmeye dahi cesaret edemediği, yüz yıldır girilmemiş, ertelenmiş Kemeraltı’nın hem alt yapısını hem üst yapısını yeniliyoruz. Biz kentimizin geleceğini kurtaracak işler yapmak istedik. Geleceğinizi çalan siyasetçi popülist siyasetçidir. Zemini sağlam atamazsak ilerleyemeyiz” diye konuştu.

TUNÇ SOYER’E TEŞEKKÜR

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan ise desteklerinden ötürü Başkan Soyer’e teşekkür etti. Aslan, “Cemevlerindeki sorunları çözdünüz. Alevilerin en çok kapısını çaldığı yer yerel yönetimlerdir. Bugüne kadar gösterilen hassasiyetin farkındayız. Laiklik ve demokrasi anlamında aydın adımlar atmamız gerek. Herkesi kucaklayan belediye başkanlarına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.