Tunç Soyer mesaiye İzmir Ulaşım Merkezi’nde başladı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:01

Güncelleme: 01.08.2023 - 12:01

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Temmuz Pazartesi günü metro ve tramvayda başlayan grev, sonrasında alınan önlemler ve süreç hakkında görüş alışverişi yapmak üzere İzmir Ulaşım Merkezi’ni (İZUM) ziyaret etti. Kontrol merkezinden yapılan çalışmalar, ESHOT’un ek seferleri, trafikte yapılan müdahaleler hakkında bilgi alan Başkan Tunç Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay ile Özgür Ozan Yılmaz, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İzmir Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Alev, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, İZUM Şube Müdürü Özgür Yalçınkaya ve bürokratlar eşlik etti.

BEY: 13 YENİ HAT VE 20 GÜZERGAH BELİRLEDİK

İZUM Şube Müdürü Özgür Yalçınkaya, pazartesi günü yaşanan süreç ve uygulanan müdahaleler hakkında sunum yaptı. ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ise otobüs seferlerini artırdıklarını dile getirerek “İlk etapta 115 araç bizden 10 araç da İZULAŞ’tan 125 araçla çıktık. Gün içinde 150’ye yakın otobüs takviyesi yaptık. Cuma gününden beri tedbirlerimizi aldık. Garajlarımızda 160’a yakın yedek aracımız var. İzinden dönecek arkadaşlarımızla sayıyı artıracağız. İlk olarak tramvay hatlarının olduğu bölgelere hemen duraklarımızı hazırladık. Daha önce metro olmadığı dönemde metroya paralel hatlarımızı oluşturduk. 13 yeni hat ve 20 güzergah belirledik. Aktarma merkezlerinde otobüs ihtiyaçlarımızı karşıladık” dedi.

YENİ HATLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Hatlar hakkında bilgi veren Erhan Bey, “840 numaralı bir hat oluşturduk. Bornova’dan Konak’a kadar tamamen metro güzergahında çalışan bir hat. 841 numaralı bir hat daha oluşturduk. 980 Fahrettin Altay-Konak hattını devreye aldık. Batı aksında da Halkapınar Metro’dan Fahrettin Altay’a kadar 12 numaralı hattı devreye aldık. Güney aksında ise Halkapınar Metro’dan Fahrettin Altay’a kadar tramvay güzergahında bir hattımızı devreye aldık. Bu hattı beslemek üzere Fahrettin Altay’da aktarma merkezleri oluşturup bir hat devreye aldık. 802 numaralı Egekent, Karşıyaka, Bornova bölgemizi besleyen Alsancak’a doğrudan bağlantı oluşturduğumuz hattımız vardı. Bunu Konak’a kadar uzattık” ifadelerini kullandı.

ALINAN ÖNLEMLERE SIKI TAKİP

Başkan Soyer de İzmirlilerin grevden en az etkilenmesi için alınan önlemleri sıkı bir şekilde takip ettiğini söyledi. Başkan Soyer, ihtiyaca göre yeni hatların oluşturulması, ek seferler düzenlemesi dâhil her türlü çalışmanın yapılması talimatı verdi.