Tunç Soyer: Şehir tiyatromuz çok uzun yılların hayaliydi

Yayınlanma: 29.09.2023 - 14:08

Güncelleme: 29.09.2023 - 14:08

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Konak Vapur İskelesi’nde hizmete giren yeni gişesinin açılışına katıldı. Yeni sezonun ilk oyunu Deli Dumrul için bilet de satın alan Başkan Tunç Soyer’e, İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay eşlik etti.

“ŞEHRİN KILCALLARINA DAHA ÇOK YAYILACAK ADIMLAR ATMAK İSTİYORUZ”

Görevi başındaki gişe memuruna “Hayırlı olsun” diyerek sohbet eden Soyer, “Çok iyi oldu. Nihayet hayallerimizden biri daha gerçekleşti” dedi. Daha önceki oyunları izlerken oturduğu D-29 numaralı koltuktan yer satın alan Başkan Soyer, “Şehir tiyatromuz çok uzun yılların hayaliydi. Çok zor bir dönemde başladı ama doludizgin yol aldı. Birbirinden güzel oyunlarla sahne açtı. İzmirliler teveccüh gösterdiler, salonları doldurdular. Şimdi şehrin kılcallarına daha çok yayılacak adımlar atmak istiyoruz. Onlardan biri de bu gişeydi. Küçük ama önemli bir adım. Daha farklı yerlerde de gişelerimiz olacak ve İzmirliler tiyatroyla daha fazla buluşacaklar” diye konuştu.

ERTEN: TÜRK TİYATRO TARİHİ SAYIN BAŞKANA TEŞEKKÜR BORÇLU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Konak Vapur İskelesi’ndeki gişesinden başkanımız uğurlu elleriyle ilk bileti alarak bizi onurlandırdı. Çok mutluyuz. Tiyatro belki de Türkiye’nin en zor yılında, pandeminin, ekonomik krizin, ayrıca İzmir’in üstünde esen tatsız rüzgarların arasında kuruldu. Bu kuruluş için gösterdiği kararlı tutum, ısrarlı davranış ve demokratik yaklaşım için başkanımıza her fırsatta teşekkür etmeyi görev biliyoruz. Bana sorarsanız Türk tiyatro tarihi başkana teşekkür borçlu” dedi.

2 EKİM’DE PRÖMİYER VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2023-2024 tiyatro sezonunu 2 Ekim’de yapılacak özel gösterim ile açıyor. Geçen sezon, turneler dahil sahnelediği tüm oyunları kapalı gişe oynayan İzmir Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), yeni sezona Güngör Dilmen’in yazdığı, Yücel Erten’in yönettiği “Deli Dumrul” oyunuyla merhaba diyecek. 2 Ekim’de İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde prömiyerini yapacak oyun, 3-7-8-11-12-13-14 Ekim tarihlerinde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Deli Dumrul’un biletleri İzBBŞT bilet gişeleri ile kultursanat.izmir.bel.tr internet sitesi üzerinden satın alınabilecek. “Deli Dumrul” ile oyun sayısını dokuza yükseltecek olan İzmir Şehir Tiyatroları, sezon içinde Nazım Hikmet Ran’ın yazdığı “Yolcu” oyununu da sahnelemeye başlayacak.