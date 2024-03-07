Tunç Soyer: Ya bir yol bulduk ya da bir yol açtık

Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:52

Güncelleme: 07.03.2024 - 10:52

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “dirençli kent” hedefi doğrultusunda, 26 ilçede yapımı tamamlanan 78 taşıt köprüsü, yaya köprüsü ve menfezin toplu açılış töreni yapıldı. Kentin doğal afetlere kaşı direncini artırırken trafiğe de nefes aldıran köprülerin toplu açılış töreni, son olarak yapımı tamamlanan Çiğli Aydınlıkevler Taşıt Köprüsü’nde düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra, CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“KÖPRÜLERİMİZ DİRENÇLİ ŞEHİR ÇALIŞMALARIMIZIN OMURGASINI OLUŞTURUYOR”

Açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, İzmir için canla, başla, aşkla yapılan hizmetlerin taşıt ve yaya köprüleriyle perçinlendiğini ifade ederek, “Bu beş yılda pandemiye, ekonomik krize, depreme, orman yangınına, sellere ve tsunamiye rağmen hiçbir zaman mazeret üretmedik. Ya bir yol bulduk ya da bir yol açtık. Bütün bu felaketlerin 5 yıllık görev sürem boyunca gerçekleşmesi beni hiçbir zaman yıldırmadı. Aksine yüreklendirdi. Dayanışmaya, ortak akıl ve vicdana olan inancımı artırdı. İnşa ettiğimiz taşıt köprülerimiz, menfez ve yaya köprülerimiz bu dirençli şehir çalışmalarımızın omurgasını oluşturuyor” diye konuştu.

“KENT ULAŞIMINA NEFES ALDIRAN YEPYENİ BİR ARTER”

Başkan Soyer, “Çiğli Aydınlıkevler Dere Üzeri Taşıt Köprüsü bu yollardan yalnızca biri. Köprümüz, trafiğin oldukça yoğun olduğu bu bölgede, kent içi ulaşıma nefes aldırıyor. Bu yatırım, Çiğli Polis Merkez Amirliği ve bölgedeki eğitim kurumlarının Anadolu Caddesi ile bağlantısını kolaylaştıran yepyeni bir arter. Bu köprü sayesinde çocuklarımız güvenle okullarına ulaşacak. Üniversiteye giden gençlerimiz, mahalle sakinlerimiz, emekçilerimiz tek şeritten sağlanan ulaşım çilesinden kurtulacak. ESHOT taşıtlarımız da bu yeni köprümüz üzerinden bölgeye hizmet verecek. 19 metre uzunluğunda 4 şeritten oluşan köprümüz olası sel ve taşkın risklerini ortadan kaldıracak. Aydınlıkevler Dere Üzeri Taşıt Köprümüz ve felaket anlarında hemşerilerimize kesintisiz ulaşım olanağı sunan 78 taşıt ve yaya köprümüz, menfezlerimiz İzmir'e hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“YENİ TAŞIT KÖPRÜLERİMİZİN İNŞASINA BAŞLIYORUZ”

Başkan Soyer, konuşmasında yapımında sona gelinen ve başlanacak yeni köprülerin müjdesini vererek, “Gaziemir ilçemizde Hava Eğitim Komutanlığı'nın yanında yapmakta olduğumuz ve Sarnıç Köprüsü'ne alternatif olacak karayolu taşıt köprümüzü yakında tamamlıyoruz. Kınık ve Bayraklı'da ise vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yeni taşıt köprülerimizin inşasına başlıyoruz. Ayrıca Konak'ta, Karataş bölgesinde yaya üst geçidi çalışmalarımız hızla devam ediyor. Karabağlar'da İnönü Caddesi'nden Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne yaya ulaşımını kolaylaştıracak yürüyen bant projemize ve Menemen ilçemizde iki, Altındağ viyadük çıkışında bir yaya üst geçidi inşasına bu ay içinde başlıyoruz. Son dakikaya kadar çalışmaya devam” dedi.

“BANA VERDİĞİNİZ GÖNÜL MAKAMI BENİM İÇİN EN BÜYÜK MAKAMDIR”

Başkan Soyer, “İzmir her zaman en iyisini hak ediyor. Hep birlikte ileriye, iyiye, doğruya yürüyeceğiz. Bu yoldaki en büyük ödül siz değerli hemşerilerimin takdiridir. Bu makamdaki görevim bitse de sizlerin her siyasetçiye bahşetmediğiniz ama bana verdiğiniz gönül makamı benim için en büyük makamdır. İzmir'e, bu şehrin 4 buçuk milyon insanına bana bu gururu yaşattıkları için minnettarım. İyi ki varsınız. İyi ki omuz omuzayız. Tek yüreğiz. Aşkla İzmir, daima İzmir” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYECİLİK BEŞİKTEN MEZARA BİTMEYEN HİZMET”

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunulan Aydınlıkevler 2 No”lu Sağlık Merkezi’nin açılışında konuşan Başkan Soyer, “Belediyecilik beşikten mezara dedikleri gibi bitmeyen ve hayatın her alanına yayılan bir hizmet. Bu hizmet çok kıymetli. İnsanın en temel ihtiyaçları gıda barınma ve sağlık hizmetleri geliyor. Bunlar en temel ihtiyaçlar. Dolayısıyla bunların yoksunluğu aynı zamanda yoksulluk demek. Bu yoksunluk, mutlaka çözülmesi gereken bir yoksunluktu. Burada küçük de olsa bir kapı aralamak, sağlık hizmetini burada yaşayan vatandaşlarımız için daha konforlu ve medeni bir şekilde sağlamak bizim için çok önemliydi” diye konuştu.

“HER AN BİR TELEFON KADAR YANIMIZDA OLDU”

Aydınlıkevler Muhtarı Mürüvvet Karakoç, “Bugün burada dolu dolu beş yıl hizmet etiğimiz mahallemizin önemli bir sorununun çözüldüğü andayız. Mahallemiz, yoğun araç trafiğiyle sıkışma yaşıyordu. Talep ettiğimiz yol projesiyle mahallemize yeni bir vizyon kazandırdık. Talebimizi geri çevirmeyen Tunç Başkanımıza çok teşekkür ederim. 2019 yılından beri, pandemi, deprem ve ekonomik krize rağmen kendisine ihtiyaç duyduğumuz her anda bir telefon kadar yanımızda oldu. Bundan sonraki siyasi hayatında başarılar diliyorum” dedi.

ALİAĞA’DAN URLA’YA 26 İLÇEDE 900 MİLYON TL’LİK YATIRIM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve geldiği günden itibaren başlattığı dirençli kent yaratma çalışmaları kapsamında, İzmir’in köyleri ve kent merkezinde olası bir doğal afette risk oluşturabilecek köprü ve menfezler yenilenerek güçlendirildi. Sel ve taşkınların yaratacağı tahribatların önüne geçmek ve olası bir depremden sonra kesintisiz ulaşım sağlamak için 2019 yılından bu yana 69 noktada taşıt köprüsü ile taşıt geçişine uygun menfez projesi tamamlanarak kullanıma açıldı. 9 noktada ise yaya üst geçidi ve dere üzeri yaya geçişini sağlayan köprüler tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun’dan Kiraz’a, Bergama’dan Selçuk’a 26 ilçede tamamladığı toplam 78 proje için 900 milyon TL’lik yatırım yaptı.

HEM GÜÇLENDİ HEM NEFES ALDIRDI

Yenilenen dere üzerindeki taşıt köprüleri, afetlere karşı dirençli bir yapıya kavuşurken aynı zamanda bölgenin trafiğine de nefes aldırdı. 2019 yılından beri tamamlanan çalışmalar kapsamında, Bayındır Hasköy, Güzelbahçe Yelki, Kemalpaşa Nif Çayı, Kınık Kocaömerli, Kiraz Suludere, Menderes Develi, Menderes Akçaköy, Seferihisar Kavakdere, Orhanlı, Ulamış, Beyler ve Torbalı Fetrek taşıt köprüleri hizmete açıldı.

TAM TEŞEKKÜLLÜ SAĞLIK MERKEZİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem riski nedeniyle bulunduğu binadan taşınması gereken Çiğli Aydınlıkevler’de inşa edilen 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin hizmet binasını da hizmete açtı. Mahalle üzerinde tek katlı olarak inşa edilen binada doktor odasından emzirme odasına, aşılama ve bebek izleme odasından laboratuvara, acil müdahale odasından tuvaletlere kadar tüm ihtiyaçlar tamamlandı. Proje için İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 milyon 147 TL’lik yatırım yaptı.