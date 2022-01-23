Uğur Mumcu İzmir'de konserle anılacak
Ankara’daki evinin önünde 24 Ocak 1993’te uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren Uğur Mumcu’nun katledilişinin 29’uncu yılı nedeniyle İzmir'de anma konseri düzenleniyor. 24 Ocak saat 20.00'de İzmir Sanat'ta yapılacak etkinlikte sanatçı Sadık Gürbüz sahne alacak.
24 Ocak 1993’te bombalı suikast sonucu katledilen araştırmacı Cumhuriyet yazarı, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’yu İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk halk müziği sanatçısı Sadık Gürbüz’ün sahne alacağı konser ile anıyor.
Konser, 24 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Kültürpark’ta İzmir Sanat'ta izleyiciyle buluşacak.
ŞİİRLERLE ANILACAK
Konserde sahne alacak sanatçı Sadık Gürbüz, "24 0cak’ta Nazım Hikmet, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Melih Cevdet Anday, Refik Durbaş, Sennur Sezer, Eray Canberk, Cahit Sıtkı Tarancı, Necati Yıldırım, Uğur Mumcu şiirleri ile Ruhi Su, Timur Selçuk, Tahsin İncirci müzikleri ve benim de söz ve müziklerimin olduğu bir dinleti sunacağız. Ara ara şiirler de okuyacağız” dedi.
Ücretsiz yapılacak etkinlik için QR kodlu giriş bileti kayıtları www.kultursanat.izmir.bel.tr adresinden yapılabilir.
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