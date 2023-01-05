'Üniversiteler fuhuş evleridir' diyen Sofuoğlu'nun konferansı iptal edildi

05 Ocak 2023 Perşembe, 17:28

Bergama Belediyesi’nin, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nu, "6 asırlık devlet, 6 yılda nasıl yıkıldı?" başlıklı konferans vermesi için ilçeye davet etmesi tartışmalara yol açarken, 22 Ocak tarihinde yapılacak organizasyon gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

Etkinliğin iptal edilmesine yönelik taleplere kulaklarını tıkayan ve Sofuoğlu’nun mahkemelik olan sözlerine “İfade özgürlüğü” diyen AKP’li belediye başkanı Hakan Koştu, sivil toplum örgütleri, yurttaşlar ve siyasi parti temsilcilerinin belediye önünde yaptıkları eylemlerin ardından geri adım attı.

ÜNİVERSİTELERE "FUHUŞ EVLERİ" DEDİ

Sofuoğlu daha önce katıldığı bir programda üniversitelere ‘fuhuş evleri’ benzetmesi yapmış, hakkında savcılık tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında “Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak” suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Bergama Belediyesi tarafından ilçeye davet edilen ve 22 Ocak Pazar günü Bergama Kültür Merkezi’ndeki “6 Asırlık devlet 6 yılda nasıl yıkıldı” adlı konferansa konuşmacı olarak katılacak Sofuoğlu CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından düzenlenen ortak eylemle protesto edilmiş, etkinliğin iptal edilmesi için AKP’li Koştu’ya çağrı yapıldı.

AKP'Lİ KOŞTU: FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ

Konferans iptali öncesinde belediye önünde eylem yapan sivil toplum örgütleri ve yurttaşların organizasyonun iptaline yönelik taleplerine yanıt veren AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, konuya dair önceki gün yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Bugüne kadar birçok konuşmacı, akademisyen, konuklarımız oldu. Siyasi sebeplerle ideolojimiz uymadı gibi tepkiler gelebilir. Bir kelimesini, bir cümlesini çekip bunu zikredebilirler. Farklı fikirden, farklı kişilerin konuşmalarına ve fikirlerini beyan etmelerine müsaade etmek gerekir. Bir cümlesini çekip de “Bu Bergama’ya gelmesin, bu Bergama’ya girmesin” demek yanlış bir tutum. Kim olursa olsun, fikirlere özgürlük anlamında, fikirlerden korkmayalım. Buraya gelenler fikirlerini dinlesinler. Benim düşüncemde değil diyerek buraya gelmesin, iptal edilsin, Bergama’ya girmesin demek doğru değil.”