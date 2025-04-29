Urla Enginar Festivali’nde 230 bin adet enginar satıldı

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:35

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:35

11. Uluslararası Urla Enginar Festivali 3 günlük bir lezzet şöleni ve karnaval havasıyla son buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Urla Ziraat Odası, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Urla Kent Konseyi işbirliğiyle gerçekleşen festival üreticisinden, esnafına, çocuğundan yaşlısına herkesin yüzünü güldürdü. 3 gün boyunca yoğun katılımın yaşandığı Urla'daki festival İzmirlilerin yanı sıra yurtiçi ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Ayrıca bu yıl ilk defa gerçekleşen 1. Uluslararası Urla Sürdürülebilir Tarım Gastronomi Konferansı’nda ilçenin tarımı, gastronomisi, geleneksel lezzetleri anlatılırken, akıllı tarım, ekolojik tarım ve gıda güvenliği ile sürdürülebilir tarım konularında konuşmacılar konuklara bilgi ve tecrübelerini aktardı.

ULUSLARARASI URLA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM GASTRONOMİ KONFERANSI

Bu yıl Festival kapsamında Uluslararası Urla Sürdürülebilir Tarım Gastronomi Konferansı’nı düzenlediklerini belirten Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, “İlçenin tarıma dayalı gastronomi kültürünü desteklemek için festival zinciri oluşturduk. Mart Dokuzu Ot Festivali, Urla Enginar Festivali, Bağbozumu Festivali, Urla Bağyolu Hasat Şenlikleri (Bu yıl ilki düzenlenecek), Zeytin ve Sanat Festivali’ni GastrofarmUrla çatısı altında gastronomi ve sürdürülebilir tarımsal üretime dayalı bir kalkınma modeli olarak geliştiriyoruz. Bizler toprağımızı gözümüz gibi koruyacağız. Betonlaşmaya izin vermeyeceğiz. Urla, yeşil ve mavinin buluştuğu, ormanların denize kadar uzandığı Yarımada'da bu özelliğiyle eşsizdir. Bunu korumak boynumuzun borcudur” dedi.

Festivalin çok verimli geçtiğini de belirten Balkan, “Üreticimiz, esnafımız, halkımız ve gelen misafirlerimiz oldukça mutlu. Onların mutlu olması, yüzlerinin gülmesi bizlere her zaman güç veriyor. Üç gün boyunca festivalimizde birbirinden değerli şefleri, akademisyenleri, sanatçıları ağırladık. Hepsi bizlere ve gelen konuklara kıymetli bilgilerini paylaştı. Güzel bir festivali geride bıraktık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

230 BİN ADET ENGİNAR SATILDI

Üç gün süren festivalde Urlalı üreticiler 230 bin adet enginar sattı. Bu sayının üreticiler için çok ciddi ekonomik yararının olduğu belirtilirken, çiftçi ve esnaf festivalden mutlu ayrıldı. Cumhuriyet Meydanı ve Belediye arkasında yer alan otoparkta 500 adet stant kuruldu. Yaklaşık 200 üretici standının olduğu festivale gelenler enginara doydu. Enginarın ham halinin yanı sıra, çeşit çeşit yemeklerinin yer aldığı stantlarda ayrıca takı, hediyelik eşya, giyim gibi ürünler de satışa sunuldu. Enginarın suşisinden dönerine, cheesecakeinden reçeline, midyesinden kokoreçine, cipsinden böreğine, boyozundan kısırına birçok çeşidi ziyaretçilerin damaklarını tatlandırdı. Cumhuriyet Meydanında kurulan mutfak atölyelerinde dünyaca ünlü şefler Michael Van Der Kroft, Alan Geaam, Tamar Gachechiladze, Paolo Griffa ve yerel şefler enginara kendi yorumlarını katı. Üç farklı nokta kurulan sahnelerde çıkan müzik gruplarına eşlik eden misafirler eğlenceyi doyasıya yaşadı.