Vatandaşa yasak, holdinge serbest

27 Mayıs 2022 Cuma, 07:00

Marmaris ilçesinde doğa harikası Kızılbük Koyu’nda devam eden otel ve devremülk tesislerinin inşaatı ne yargı dinliyor, ne de inşaat yasaklarını tanıyor. Bölge halkıyla sivil toplum kuruluşlarının inşaat ruhsatlarının ve izin belgelerinin iptali için yargıya gittiği ve çeşitli eylemler düzenleyerek protesto ettiği milli park alanında yükselen mahkemelik otel inşaatında çalışmalar hızla sürüyor.

Muğla genelinde turizm sezonu nedeniyle 15 Mayıs tarihinde başlayan ve 15 Ekim’e kadar sürecek olan inşaat yasaklarına aykırı şekilde devam eden Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Kızılbük GYO’ye ait tesislerin inşaatına tepki gösteren yurttaşlar ve çevreye duyarlı STK’ler resmi makamları göreve davet etti. Geçen yıl da benzer şekilde yasağa aykırı şekilde inşaata devam edildiğini hatırlatan Marmaris Kent Konseyi Çevreden Sorumlu Yürütme Kurulu üyesi ve MUÇEP Marmaris eş sözcüsü Halime Şaman, “İnşaat yasakları 15 Mayıs tarihi itibarı ile başladı ancak burada çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kurallar herkese eşit uygulanmak zorunda, vatandaşa yasak olan şirketlere serbest mi” diye sordu.

Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi’ne inşaatın durdurulması ve şantiyenin mühürlenmesi için çağrı yapan Şaman, şantiye alanındaki iş makinelerinin çalışmaya devam ettiğini ve inşaatın tüm itirazlara karşın aralıksız sürdüğünü aktardı. Şaman, şunları söyledi: “Buradaki inşaat faaliyetleriyle ilgili olarak ilçe kaymakamının katıldığı bir toplantıda kendisine problemi aktardık. Resmi dilekçeyle de inşaat yasaklarına uyulmadığına dair şikâyetlerimizi sunduk. İlgili kurumları gereken soruşturmayı başlatması ve inşaatı durdurması için göreve davet ediyoruz. Yurttaşlar ilçede bu inşaat yasaklarına uyuyor, tüm inşaatlar durdurulmuş vaziyette. Peki, neden burada farklı bir uygulama var? Vatandaşa yasak olan şirketlere serbest mi? Halka yasaksa firmaya da imtiyaz.”