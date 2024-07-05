Yangında 350 hektarlık ormanlık alan zarar gördü!

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 05.07.2024 - 15:25
Yangında 350 hektarlık ormanlık alan zarar gördü!
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Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, yaz aylarının gelmesiyle Ege Bölgesi’nde artan orman yangınlarını değerlendirdi.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.



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