Yaşayan Körfez için temizlik çalışamları devam ediyor

Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:19

Güncelleme: 28.07.2023 - 10:19

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) koku probleminin önüne geçmek için kent genelinde yürüttüğü kanal ve galeri mecra temizliklerinin yanında, dere temizliği çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Karşıyaka Mavişehir’deki AOSB Deresi’nde bu kapsamda başlatılan dip tarama ve dere temizliği çalışmaları sürüyor. Deresinin İzmir Körfezi’ne bağlandığı noktada yürütülen çalışmalarda biri amfibik tarama aracı olmak üzere 5 iş makinesi, 12 kamyon ve 20 personel görev alıyor. 50 bin metrekarelik alanın taranacağı çalışma sonucunda bölgenin su baskınlarına karşı direnci artırılırken derenin yağışla gelen kirleticilerden arındırılmasıyla olası lokal koku probleminin de önüne geçiliyor.

YAŞAYAN KÖRFEZ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

İZSU Genel Müdürlüğü, Yaşayan Körfez programı doğrultusunda Körfez’e giden kirlilik kaynaklarını sıfırlamak için İzmir genelinde yoğun mesai yapıyor. Körfez’e ulaşan derelerin temizlik çalışmalarına da bu çerçevede ağırlık veriliyor.

Büyük Çiğli, Küçük Çiğli ve Harmandalı derelerinin birleşiminden oluşan AOSB Deresi, Çiğli’deki yerleşim alanları ve sanayi bölgelerinden geçerek İzmir Körfezi’ne ulaşıyor. Geniş bir etki alanına sahip derede yürütülen temizlik çalışmalarının, Körfez’in iyileşmesinde önemli rol oynayacağı öngörülürken bölge sakinlerinin yaşam kalitesini de artırması hedefleniyor.