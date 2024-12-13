"Yaşayanların mutlu olduğu bir Bornova için çalışıyoruz"

Yayınlanma: 13.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 04:00

Sosyal yardımlar ve yerel üretimi desteklemeye yönelik çalışmalarıyla Bornova’nın ekonomik yapısını güçlendirmeyi hedefleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornova için mutlu insanlar, güçlü ekonomi” diyerek yaptıklarını ve yapacaklarını Cumhuriyet’e anlattı.

Bornova’nın çözülmesi gereken en önemli sorunları neler?

Sahada olmamızın en önemli nedeni Bornova’yı Bornovalılarla birlikte yönetme gayemiz. Sabahın erken saatlerinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek çözülmesi gereken sorunlara odaklanıyoruz. Bizim ilk işimiz sorunları yerinde, hızlı ve doğru bir şekilde tespit edip vatandaşların talep ettiği biçimde çözmek. n Esnafın, yurttaşın sizden ne gibi istekleri oluyor? Öncelikle temel belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeyde olmasını talep ediyorlar. Düzgün, çukursuz, temizlenmiş yollar. Yemyeşil parklar. Yayalara ait olan kaldırımlar istiyorlar. Biz de bu beklentiyi bildiğimiz için diğer projelerimizden önce “sıfır numaralı proje” olarak temel belediyecilik hizmetlerini en üst düzeye çıkartmayı belirlemiştik. Bir de belediye olarak sunduğumuz imkân ve hizmetlerden her Bornovalının eşit bir şekilde yararlanmasına özen gösterdik. Bu nedenle de yaptığımız çalışmaları en dezavantajlı bölgelerden başlatıyoruz.

İKİ KENT LOKANTASI DAHA AÇILACAK

Bornova Belediyesi projelerinden bahsedebilir misiniz?

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulların ağırlığı altında ezilen vatandaşlarımıza destek olabilmek için elimizdeki tüm imkânları kullanıyoruz. Bu amaçla ihtiyaç sahibi Bornovalıların kartlarına yüklenen kredilerle alışveriş yapabilecekleri 9 Kent Market 3 de Kent Lokantası planladık. Kent Bostanı ve Kent Mağazası açtık. Marketlerin yedisini açtık, 2 tanesi de önümüzdeki günlerde açılacak. 4 çeşit yemeğin 50 TL olduğu kent lokantalarımızın ilki Çamdibi’nde açıldı. Diğer ikisi önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Çiftçimize atalık tohum, fide, fidan, gübre, küçükbaş hayvan, arı, kümes ve tavuk desteği sağlıyoruz. Ayrıca Beşyol köyünde düzenlediğimiz Kiraz Festivali’nde genel başkanımız Özgür Özel’le birlikte kürsüdeyken söz verdiğimiz gibi çiftçimizin, istediği fiyattan tüccara satamadığı ürününü de Kent Market raflarında Bornovalı ihtiyaç sahipleriyle buluşturacağız. Evde bakım hizmetlerinde ve sağlık hizmetlerinde kapasitemizi artıracağız. Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi’nin (BELGEM) kurs merkezlerine yenilerini ekleyerek daha çok çocuğumuza eğitim desteği vereceğiz. Öğrencilere yemek başta olmak üzere çay kahve ikramları yaparak destek olacağımız gençlik merkezini tekrar hayata geçireceğiz. Kent konseyi kurma hedefimizi de gerçekleştiriyoruz.

YAŞAMIN MUTLULUK VERDİĞİ BİR KENT HEDEFİ

“Hedefimiz Bornova’nın zenginliklerini ortaya çıkarmak” demiştiniz. Ne gibi atılımlar yapacaksınız?

Söylediğimiz her sözün arka planında bize inanan ve güvenen güçlü bir ekibin uzun bir çalışması var. Bu çalışmayı şöyle ikiye ayırabilirim. Aday adaylığı döneminde hedeflerimizi ve projelerimizi somutlaştırdığımız bir süreç oldu. Onun altyapısında ise benim Bornova Belediyesi’ndeki 20 yıllık deneyimimin sonucunda ortaya çıkan bir çalışma süreci var. Bornova Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde çalıştığım yıllarda Bornova’nın tarihi ve kültürüyle ne kadar görkemli bir mücevher olduğunu biliyorduk. Bu mücevheri ortaya çıkarmak için kendimize mutlu insanların yaşadığı, yaşamın mutluluk verdiği bir kent hedefi koyduk. Temel altyapı sorunlarına geniş çaplı müdahalelerde kısa sürede mesafe aldık. Kentin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak, kültürel ve turistik açıdan daha ilgi çekici bir yer haline getirmek için Bornova’nın merkezinde önemli bir meydan ve dönüşüm projemiz var. Meclisten alınan kararla belediye binamız taşınacak. Deprem nedeniyle yıkılan Kars Halil Atilla İlkokulu’nu ve hatta Kaymakamlık binasını da Bornova Meydanı’na katarak İzmir’in en büyük meydanlarından birini oluşturmak istiyoruz. İzmir’de ilk yerleşik yaşamın 8 bin 500 yıl önce başladığı Yeşilova Höyüğü, İlyada ve Odessa’nın yazarı Homeros’un yaşadığı mağaralar, her biri birer estetik harikası olan Levanten Köşkleri, 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu kente bir şey olacak diye çok korktum” sözlerini söylediği Belkave’deki Ata Anı Evi çok önemli değerlerimiz. Bunlara ek olarak Müze Müdürlüğü’nü kurduk, kentteki müze sayımız artacak. Bisiklet severlere yönelik Pomp Track Bisiklet Parkı, Türk Dünyası Parkı, İtfaiyecilik Parkı, çocukların ata binebilecekleri, ailelerin piknik yapabileceği Hara Bornova ve Miniaİzmir gibi tematik parklar planlıyoruz.

KENT EKONOMİSİNE KATKI YAPMAYI HEDEFLİYORUZ

Kesinlikle bu projeyi de hayata geçirmek istiyorum dediğiniz proje hangisi?

Açıkçası en büyük projemiz az önce de söylediğim gibi yaşayanların mutlu olduğu bir Bornova’yı kurmak en büyük projemiz. Temel belediye hizmetlerinin kalitesinin artması önceliğimiz. İkinci önceliğimiz ise sosyal desteklerin artması, dezavantajlı gruplara fırsat eşitliği sağlayacak çalışmalar. Tarımsal üretim olmak üzere üretimi ve dayanışmayı geliştirmeyi hedefliyoruz. Kentin tanınırlığını artırmak, kente gelen yerli-yabancı turist sayısının yükselmesi gibi çalışmalarımız ile kent ekonomisine de etki etmeyi hedefliyoruz. Cemal Gürsel Askeri Kışlası’nın millet bahçesine dönüştürülmesinin olumlu bir adım olacağını düşünüyoruz. Bornova’ya yakışacak modern bir belediye binası yapmayı planlıyoruz. Ayrıca dijitalleşme konusunda örnek olacak adımlar atacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak ilçenin enerji ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz.