Yazık oluyor Türk futboluna

Yayınlanma: 10.02.2025 - 13:32

Güncelleme: 10.02.2025 - 13:32

Türk futbolu marka değerini adım adım yitiriyor... Bu prestij kaybında işin tuhafı bu marka değerini yukarı taşıyan üç büyük kulüp de katkıda bulunuyor. Üzücü ama gerçek. Teknik direktöründen, futbolcusuna, hakemine kadar.... TFF başrolde...

YABANCI VAR'IN ÇÖZÜM OLMADIĞI GÖRÜLDÜ

Hakem yanlış karar verebilir, insandır... VAR? VAR niye var? İnsan hatasını önlemek için. Görüldü ki yabancı VAR hakemi de çözüm olamıyor. Hep söylüyorum; yabancı hakemlik müessesesi de Türk futbolunun marka değerini düşürür. O zaman, aktif hakemliği yeni, yakın zamanda noktalayan hakemleri VAR hakemi olarak eğitip Riva'da görevlendireceksiniz. Çare budur. Ancak hakemlerin elinde olan durumlarda da sorun var; tek yanlı takdir hakları birisi... Başka birisi, gol yiyene kadar yatan, vakit geçirerek futbolu engelleyen, çirkinleştiren takımlara, futbolculara göz yumulması... Ne münasebet? İzmir'de oynanan Göztepe maçlarında bunu sürekli görüyoruz. Göztepe ise ne evinde önde olduğu maçta ne de deplasmanda böyle bir yola asla sapmıyor. Göztepe'de futbolcuların yatması, vakit geçirmesi yasak. Etik bir kural var takımda. Hakemlerin yatan takım kaptanlarını çağırıp uyarması gerekmiyor mu? Artık yeter, bunu yapmalılar. TFF, MHK'yı bu konuda uyarmalı. Yabancı VAR'dan da hemen vazgeçilmeli.

OKAN BURUK NE YAPMALIYDI?

Son üzücü olay GS-A. Demirspor maçında yaşandı! Konuk ekip uyduruk penaltı nedeniyle 30'da sahadan çekildi! Düşmesi beklenen takım sahadan çekildi, daha yukarıda olsa, kalma ümidi olsa çekilir miydi, büyük olasılıkla çekilmezdi. Ancak, gösterdiği tepki yine de anlamlı. Fakat Avrupa basını bunu yazıyor, konuşuyor. Türk futboluna yazık oluyor.

Hakem, penaltı değil GS'li Torreira'ya sarı kart düdüğü çalmalıydı. Hakem yanlış gördü, VAR devreye girmeliydi. O da girmedi...

Peki bu durumda GS ne yapmalıydı? Fair-play gereği, penaltıyı abartılı bulan Okan Buruk, penaltı vuruşunu dışarı attırmalıydı. Bunu yaptırmayan Okan Burak'un takımı şampiyon olsa ne olur? Göztepe'yi nasıl yendiğini de herkes gördü İstanbul'da! O maçta Göztepe 3 puan bıraktı ama teknik direktörü Stoilov TFF Başkanının elinden İzmir'de Fair-Play ödülünü aldı. Ne var ki her kulüp haksızlık olduğunda aynı tepkiyi veremiyor. Sonuçta olan Türk futboluna oluyor. Avrupa'da altıncı büyük lig olan Süper Lig acaba şimdi ne durumda?

FUTBOLUN BÜTÜN AKTÖRLERİ...

TFF, kulüpler, hakem camiası, teknik direktörler, futbolcular (ne kadar Türk futbolcu kaldıysa artık sahada, yabancı düşünmez ki Türk futbolunun marka değerini), spor basını; bütün aktörlerin şöyle bir boy aynasına adamakıllı bakmasının zamanı geldi de geçiyor. Benden söylemesi.