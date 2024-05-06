Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:05

Güncelleme: 06.05.2024 - 16:05

Yerel tohumların gelecek kuşaklara aktarılmasının yanı sıra bu konuda farkındalık yaratmak amacı ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa’nın Turgutlu Belediyesi, YAŞAMDER ortaklığıyla düzenlediği Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği bu yıl da büyük ilgi gördü. Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği’nde yerel tohum çeşitleri, alanı dolduran vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği’nde, tohum takasının yanı sıra çocuk dans gösterileri, müzik dinletisi, çocuklar için yarışmalar ve skeçler gibi birçok farklı etkinlik vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Şenliğe, Turgutlulular ve şehir dışından çok fazla katılımcı ilgi gösterdi.

“ÇOCUKLARIMIZA BIRAKABİLECEĞİMİZ EN DEĞERLİ MİRAS YERLİ TOHUMDUR”

Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği’nde konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Biz, dört bir yanında tarımsal faaliyet yapılan ülkemizin yine bereketli topraklarına sahip Gediz Havzası’na, muhteşem bir coğrafyaya sahibiz. Çok verimli topraklarımız, nehirlerimiz, göllerimiz var. Bizim bunlara ve tohumlarımıza artık sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim çok bereketli, ürün çeşitliliği bol tarım arazilerimiz varken ve en önemlisi buradan ekonomik kazanç sağlamanın çabasında olan çalışkan çiftçimiz varken; bizler elimizi taşın altına koymalıyız. O açıdan yerel yönetimler olarak bizim hedefimiz tarım kenti Manisamız’dan, zengin topraklara sahip Turgutlumuz’da yerel tohumların yok olmasının önüne geçmek. Çok geç olmadan çiftçiyi destekleyerek üretimi artırmamız gerek. Kendi ata tohumlarımızı yaşatarak gelecek nesillere sağlıklı gıdalar bırakmamız gerek. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miras yerli tohumdur. Bu hedef doğrultusunda temiz, lezzetli, besleyici tarım ürünleri üreterek çiftçimizin ve tüketicilerimizin refahını arttırmayı istiyoruz” dedi.