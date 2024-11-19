Yoksulluk Pandemisi, Kuraklık, Adaletsizlik!
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Muğla Planlama Ajansı’nın (MUPA) kent genelinde yoksulluk üzerine yaptığı araştırmayı yorumladı.
CHP’nin İzmir’den başlattığı ve Muğla ile devam eden Adalet Buluşmaları’nı değerlendiren Örs, bölg genelinde kendini gösteren kuraklık krizi üzerine konuştu.
İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.
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