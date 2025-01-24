Atatürk Devrimleri ve laikliğin yılmaz savunucusu usta gazeteci Uğur Mumcu’yu özlemle anıyoruz

Yayınlanma: 24.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.01.2025 - 04:00

Geçen yıl yitirdiğimiz yazarımız Ali Sirmen 12 Eylül 1980 darbesi sırasında Barış Derneği davası sanığı olarak Sağmalcılar Cezaevi’nde tutukluydu. Tutuklu bulunduğu süre boyunca duruşmalarda ve tahliye olduğunda Uğur Mumcu hep yanındaydı. Sirmen, 24 Ocak 2024 tarihli “İyi insan” başlıklı yazısında şu satırlara yer vermişti: “Uğur Mumcu görünüşünün aksine asık suratlı bir savcı, somurtkan bir iz sürücü, yüzünün çizgileri hiç yumuşamayan bir öğütçü değil; güler yüzlü, yufka yürekli, hassas, şakacı, humorunun oklarını kendine de yöneltmekten çekinmeyen, her dara, mahkemeye, hapse, hastaneye, düşenin ziyaretine koşan iyi bir insandı.”

Barışmadığı, uzlaşmadığı sistemin “sakıncalı piyade”siydi Uğur Mumcu. Araştırmacı gazetecilik olgusunun ete kemiğe bürünmüş haliydi. “Kalpaksız kuvvacı” olarak Milli Mücadele’nin antiemperyalist ruhunu özümsemiş, kendi anlatımıyla Kemalizmi yaşam biçimi olarak gören ve dünyaya soldan bakan bir düşün insanıydı. Bir terör saldırısıyla aramızdan koparılan Mumcu, ömrününün son anına kadar terörsüz özgürlüğü ve demokrasiyi savundu.

YAZARLARIMIZ ANLATACAK

Mumcu, katledilişinin 32. yıl dönümünde Uğur Mumcu Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında ülke genelinde etkinliklerle anılacak. Belediyeler, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği başta olmak üzere birçok demokratik kitle ve meslek örgütünün düzenleyeceği etkinliklerde gazetemizin yazarları da söz alacak.

Kadıköy Belediyesi tarafından Caddebostan Kültür Merkezi’nde bugün saat 20.00’de düzenlenecek “Türk basının yüz akı Uğur Mumcu’yu ve devrim şehitlerini anıyoruz” etkinliğinde ise gazetemizin yazarı Murat Ağırel söz alacak. Etkinliğin sunumunu ise gazeteci-yazar Ömür Kurt yapacak.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından düzenlenen “32. Adalet ve Demokrasi Haftası Etkinlik Programı” kapsamında gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, “Türkiye Ortadoğu’nun Neresinde?” başlıklı panelde konuşacak. ADD Batıkent Şubesi Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi’nde yarın yapılacak etkinlik saat 15.00’te başlayacak. Yazarlarımız Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan ise aynı gün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Beşiktaş şubesinin düzenlediği “Adalet ve Demokrasi Şehitlerini Anıyoruz” etkinliğinde söz alacak. Dikilitaş’ta yapılacak etkinlik saat 14.00’te başlayacak.

Beykoz Belediyesi ise Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi’nde bir etkinlik düzenleyecek. Bugün saat 15.00’te başlayacak etkinliğe Derya Sazak ve Mutlu Hesapçı konuşmacı olarak katılacak. Etkinlik Erdal Güney’in dinletisiyle devam edecek.

Bakırköy Belediyesi’nin İspirtohane Kültür Merkezi’ndeki etkinliğinin saati 14.00. Timur Soykan ve İsmail Arı’nın konuşmacı olacağı etkinlikte, “Ben Kolay Ölmem” adlı sergi yer alacak.

SİS PERDESİ ARALANMADI



Mumcu, 24 Ocak 1993’te evinin önünde düzenlenen bir bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Suikastı İslami Hareket Cephesi, İBDA-C, Hizbullah gibi örgütler üstlendi. Cinayete ilişkin ilk somut adım 7 yıl gibi uzun bir sürecin sonunda 11 Temmuz 2000’de “umut davası” adıyla bir dava açılmasıyla atıldı. Yıllardır süren davanın Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşması 16 Ocak’ta görülülürken sanık Oğuz Demir’in yargılanmasına devam edildi.

Mumcu ailesinin avukatı Turgut Kazan, Uğur Mumcu öldürüldüğünde dönemin Emniyet genel müdürü olan Mehmet Ağar’ın dinlenmesini talep etti. Kazan, araca bombayı yerleştirdiği iddia edilen Oğuz Demir’in Türkiye’de olduğunu bildiklerini ancak hiçbir şey yapılmadığını ileri sürdü. Mahkeme, Mehmet Ağar’ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma 12 Mayıs’a ertelendi.

KATLEDİLDİĞİ SOKAKTA ANILACAK



Uğur Mumcu bugün katledildiği sokakta, öldürülüşünün 32. yıldönümünde anılacak.

Mumcu için Ankara’da yapılacak programlar, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yenimahalle Belediyesi, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri işbirliğiyle, her yıl olduğu gibi saat 10.00’da Batıkent Metro önünden Uğur Mumcu Mahalle Muhtarlığı önüne yapılacak yürüyüşle başlayacak.

Yürüyüşün ardından, saat 11.00’de Atatürk ve Uğur Mumcu anıtına çelenk bırakma ve anma töreni düzenlenecek. Daha sonra 12.15’te Mumcu, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), ve Çankaya Belediyesi’nin işbirliğiyle yaptığı programla katledildiği yerde anılacak. Mustafa Özarslan ve Grup Çığ, “Uğur Mumcu için söylüyoruz” isimli türkü dinletisini gerçekleştirecek.

Karanfil ve mumlarla birlikte Uğur Mumcu’nun sokağında yapılan anmanın ardından saat 14.30’da Cebeci Asri Mezarlığı’nda Mumcu’nun gömütü ziyaret edilecek. Gömüt ziyaretinden sonra gazetemiz Cumhuriyet’in Ankara temsilciliğindeki kültür merkezinde saat 16.00’da “Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” isimli fotoğraf sergisi açılacak. Um:ag, Ankara CUMOK, Cumhuriyet ve Cumhuriyet Kitapları işbirliğiyle düzenlenen serginin sanatçılığını ise Gürsel Gökçe üstlendi.

Ankara Mamak Belediyesi de “Uğur Mumcu’yu unutmamak ve unutturmamak” isimli fotoğraf sergisi açacak. Saat 13.00’te ziyarete açılacak olan sergi, Musiki Muallim Mektebi Sergi Salonu’nda düzenlenecek.

Yarın ise yazarımız Işık Kansu ve siyaset bilimci, yazar Mahmut Aslan, “Aksoy’un ve Mumcu’nun izinde” isimli söyleşi ve imza etkinliğini gerçekleştirecek. ADD Adana Şubesi ve Yüreğir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan etkinlik saat 18.00’de Yüreğir Kültür Merkezi’nde yapılacak.