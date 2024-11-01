Cumhuriyet Bayramı haberleri sergilendi
Samsun Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan Cumhuriyet Bayramı haberlerine ilişkin sayılarının yer aldığı sergi beğeni topladı.
Samsun Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan Cumhuriyet Bayramı haberlerine ilişkin sayılarının yer aldığı sergi beğeni topladı. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere katılanlar, merkezin giriş katında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan Cumhuriyet Bayramı haberlerinin yer aldığı gazete sergisi ile karşılaştı. Yurttaşlar gazetenin eski sayılarındaki sayılarını dikkatli bir şekilde inceledi.
Etiketler: #Atakum Belediyesi
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