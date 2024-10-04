Kurucumuz doğduğu yerde etkinliklerle anılacak

Yayınlanma: 04.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2024 - 04:00

2024 Yunus Nadi Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Bu yıl 79’uncusu düzenlenen yarışmada, seçici kurullar tarafından, zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından altı dalda altı çalışma ödüle değer bulundu. Öykü dalında 62, roman dalında 76, şiir dalında 43, sosyal bilimler araştırması dalında 24, karikatür dalında 33, fotoğraf dalında 10 olmak üzere toplam 248 yapıtın değerlendirildiği 79. Yunus Nadi Ödülleri’ni kazananlar şu isimler oldu:

“Roman” dalında Hidayet Karakuş, “Öykü” dalında Emrah Öztürk, “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında Sercan Ünsal, Hilmi Uysal, Mualla Aksu ve Pakize Türkoğlu, “Karikatür” dalında Cem Koç, “Şiir” dalında Elçin Sevgi Suçin.

79. Yunus Nadi Ödülleri töreni ise bu yıl, Yunus Nadi’nin memleketi Muğla’da yapılacak. Tören, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi’nin katkılarıyla yarın saat 14.00’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Etkinlikler, 6 Ekim Pazar günü Yunus Nadi’nin doğduğu yer olan Fethiye’de devam edecek.

PARK VE ANIT AÇILIŞI

İlk olarak saat 14.00’te Cumhuriyet Mahallesi, Kordon Yolu Caddesi’nde Yunus Nadi Parkı ve anıtının açılışı yapılacak. Açılışın ardından saat 15.30’da ise Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi’nde “Cumhuriyet Fethiye’de doğdu” konulu panel düzenlenecek. Eski CHP Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil’in moderatörlüğünde yapılacak panelde Cumhuriyet Vakfı Başkanı, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işık Kansu ve Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve yazarı Mine G. Kırıkkanat söz alacak.