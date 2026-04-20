Vodafone Sultanlar Ligi final serisine Vargas ve Markova damga vurdu

Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu, VakıfBank’ın şampiyonluğu ile tamamlandı. Final serisinde bireysel performanslar ve teknoloji destekli veriler öne çıkarken, Melissa Vargas ve Marina Markova istatistikleriyle dikkat çekti.

VAKIFBANK ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenen Sultanlar Ligi’nde VakıfBank, Play-Off final serisinin 5. maçında Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

FİNAL SERİSİNDE DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Vodafone 5G destekli Şahin Gözü teknolojisinin kullanıldığı final serisinde öne çıkan performanslar kaydedildi. Fenerbahçe Medicana’dan Melissa Vargas, 111.96 km/s ile serinin en hızlı servisini attı.

Vargas ile VakıfBank’tan Marina Markova, 109 km/s’ye ulaşan smaç hızlarıyla en hızlı smaç kategorisinde zirveyi paylaştı. Markova ayrıca 3.3 metre ile en yüksek smaç yüksekliğine ulaşarak öne çıkan isimlerden biri oldu.

Final serisinin en uzun rallisi ise VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanan üçüncü maçta 26.4 saniye sürdü.

ŞAHİN GÖZÜ TEKNOLOJİSİYLE ANLIK VERİ TAKİBİ

Final serisi boyunca kullanılan Vodafone 5G destekli Şahin Gözü teknolojisi, maç içi verilerin anlık olarak izlenmesine imkân sağladı. Sistem sayesinde servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği ve ralli süreleri hem salon ekranlarından hem de yayınlar üzerinden takip edilebildi.

Ayrıca Challenge kararları anlık olarak görüntülenirken, set sonlarında oyuncu ve takım istatistikleri paylaşıldı.

'TÜM TAKIMLARIN VERİLERİNİ ÖLÇÜMLEYEBİLİYORUZ'

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vodafone olarak, Türk kadın voleybolunun yanında durmaya devam ediyoruz. Bu sezon da 5G destekli Şahin Gözü sistemini Play-Off 1-4 Etabı, Play-Off 3-4 Etabı ve Play-Off Final Serisi maçlarında kullandık. Voleybolseverler, bu sistemle, hem maç esnasında sahadaki ekranlardan, hem de TV ve dijital maç yayınlarından servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği ve ralli süresi gibi verileri anlık olarak takip edebildi. Aynı zamanda Şahin Gözü kameralarıyla Challenge kararları anlık olarak takip edilebildi ve set sonlarında oyuncu ve takım istatistikleri seyircilerle paylaşıldı. Sezon sonunda, play-off’ları da dahil ettiğimizde 52 maçta bu servislerden yararlanıldı. Şahin Gözü’nün sağladığı istatistiksel verileri bir kez daha ulusal bir ligde sezonun tamamında kullanmış olduk. Bu teknoloji sayesinde sadece şampiyonluk play-off’u aşamasına gelmiş takımların oyuncularının değil, ligdeki tüm takımların istatistiklerini ölçümleyebiliyoruz. Ligde mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyoruz” dedi.