Bursa Yeni Yıl Meydanı’nda 2025 coşkusu

Yayınlanma: 26.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2024 - 04:00

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında oluşturulan “Bursa Yeni Yıl Meydanı”, 2025’in heyecanını kentin merkezinde yaşatmaya devam ediyor. 31 Aralık’a kadar birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak meydan, Bursalılardan yoğun ilgi görüyor. Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey de Yeni Yıl Meydanı’nı ziyaret ederek 2025’in coşkusunu yurttaşlarla paylaştı. Stantları gezerek işletme sahipleri ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozbey, eşi Seden Bozbey’le yeni yıl için çeşitli hediyelik eşyalar da satın aldı. Alandaki yapay kar yağışı altında Bursalıların heyecanına ortak olan Bozbey ve eşi, alanda Bursa’nın yerel lezzetlerinin de tadına baktı. Bursa’nın yeni buluşma noktası olan alana çocuklarıyla birlikte gelen aileler, atlı karınca, tren, etkinlik alanları, fotoğraf çekim köşeleri, buz pisti ve yapay kar yağışıyla doyasıya eğlendi.