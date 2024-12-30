İsrail’den Şam’a hava saldırısı

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın kuzeydoğusuna düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail’den Şam’a hava saldırısı
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İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 07:54

İsrail, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Gözlemevi, saldırıda Esad rejimine ait bir silah deposunun hedef alındığını aktardı.


Etiketler: #israil #suriye

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