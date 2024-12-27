İsrail ordusu, zorla boşalttığı Gazze'deki Kemal Advan Hastanesine baskın yaptı

Yayınlanma: 27.12.2024 - 12:17

Güncelleme: 27.12.2024 - 12:17

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesini kuşattı.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre de İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'den personeli ve yaralıları dışarı çıkarmasını istedi.

Hastane kaynakları, İsrail ordusunun hastanedeki sağlık personeli, hastalar ve refakatçıları avluya çıkarttıktan sonra içeriye girdiğini bildirdi. Hastane yönetimiyle iletişimlerinin kesildiğini aktaran yerel kaynaklar, Kemal Advan Hastanesinde 350 sağlık personeli ile yaralının olduğunu aktarmıştı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde açtığı ateş sonucu hastanenin arşiv bölümünde de yangın çıkmıştı.

Haftalardır bölgeyi kuşatma ve saldırılar altında tutan İsrail ordusunun, dün hastane çevresine düzenlediği saldırılarda 5'i sağlık personeli, en az 50 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNİ "YOK ETME" PLANI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail’in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle “Generallerin Planı” olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

Söz konusu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 399 Filistinli öldü, 107 bin 940 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.