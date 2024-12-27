Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını 'şiddetle' kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırı sağcı bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını 'şiddetle' kınadı
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AA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:54

Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrailli bir bakanın (Ben-Gvir) Mescid-i Aksa’ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz. İsrailli yetkililerin Gazze’de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa’daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır" ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, uluslararası topluma, İsrailli yetkililerin bölgedeki gerginliği daha da artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunuldu.

Ben-Gvir, dün sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.


Etiketler: #Ben-Gvir #mescid-i aksa #Dışişleri bakanlığı

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