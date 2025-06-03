Euro Bölgesi enflasyonu geriledi: Faiz beklentileri değişti!

Eurostat tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları mayıs ayında, nisandaki yüzde 2,2’lik artışın ardından yüzde 1,9 oranında yükseldi. Ekonomistlerin yıllık enflasyonun yüzde 2 civarında gerçekleşeceği tahminiyle paralel bir sonuç ortaya çıktı.

AMB ENFLASYON HEDEFİNDE İLK BÜYÜK MERKEZ BANKASI OLABİLİR

Enflasyonun bu seviyede kalması durumunda, Avrupa Merkez Bankası (AMB), Kovid-19 salgını ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası yaşanan fiyat artışlarını kontrol altına alarak hedefe sürdürülebilir şekilde dönen ilk büyük merkez bankası olma yolunda ilerleyecek. Enflasyon, 2022 yılında yüzde 10,6 ile zirve yapmıştı.

HİZMET ENFLASYONUNDA GERİLEME VE İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ

Mayıs ayındaki enflasyon düşüşünde, hizmet sektöründeki fiyat artışlarının nisandaki yüzde 4 seviyesinden, mart 2022’den bu yana en düşük olan yüzde 3,2’ye gerilemesi önemli rol oynadı. Bu gerilemede, Paskalya bayramının daha geç tarihe denk gelmesi etkili olurken, ücretlerdeki düşüş de emek yoğun sektörlerdeki işletmelerin üzerindeki baskıyı azalttı. Ayrıca, salı günü açıklanan verilere göre işsizlik oranı nisanda yüzde 6,2 ile rekor düşük seviyeye indi.

YATIRIMCILAR AMB’NİN FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Yatırımcılar, AMB’nin perşembe günü borçlanma maliyetlerini çeyrek puan indirerek yüzde 2,0’ye çekmesini ve bu şekilde, haziran ayından itibaren yedinci veya sekizinci faiz indirimi kararını almasını bekliyor.