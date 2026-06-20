A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedası Avrupa basınında: 'Altın nesil zafer hayallerine veda ediyor'

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na Paraguay mağlubiyetiyle havlu attı. Maçın 2. yarısının tamamını 10 kişi oynayan Paraguay'ın A Milli Takım'ı turnuvanın dışına itmesi tüm dünyada manşet oldu.

Marca'nın "Arda Güler ve Kenan Yıldız, Türkiye'nin elenmesini engelleyemiyor" manşetini attığı haberinde şu ifadeler yer aldı: "Her ikisi de grup aşamasının ilk maçını kaybetti ve bu maçı kazanmak çok önemliydi. Güney Amerikalılar buna Türklerden daha çok inanıyordu. İki dakika sonra gol attılar, maçı kendi sahalarına taşıdılar, üç puan kazandılar ve Türkiye'yi Dünya Kupası'ndan uzaklaştırdılar."

La Gazzetta dello Sport: "Türkiye, Dünya Kupası'na, Amerika'ya ve genç altın neslin zafer hayallerine veda ediyor. İki üst üste mağlubiyetin ardından gözyaşları içinde elendiler.

Tuttosport: "Kenan Yıldız, Dünya Kupası'na veda etti, Montella'nın büyük hayal kırıklığı. Avustralya karşısında alınan yenilginin ardından Türkiye, Alfaro'nun çalıştırdığı Paraguay'a da mağlup oldu; üstelik rakibi maçın yarısını 10 kişi oynamasına rağmen."

De Telegraaf: "Türkiye için dramatik bir olay: Ülke, on kişiyle mücadele eden Paraguay'a karşı aldığı sürpriz yenilginin ardından sadece iki maç sonra 2026 Dünya Kupası'ndan elendi."