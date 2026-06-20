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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedası Avrupa basınında: 'Altın nesil zafer hayallerine veda ediyor'
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedası Avrupa basınında: 'Altın nesil zafer hayallerine veda ediyor'

20.06.2026 10:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedası Avrupa basınında: 'Altın nesil zafer hayallerine veda ediyor'

A Milli Takım'ın Paraguay'a 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda etmesi tüm dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedası Avrupa basınında: 'Altın nesil zafer hayallerine veda ediyor'

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na Paraguay mağlubiyetiyle havlu attı. Maçın 2. yarısının tamamını 10 kişi oynayan Paraguay'ın A Milli Takım'ı turnuvanın dışına itmesi tüm dünyada manşet oldu. 

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedası Avrupa basınında: 'Altın nesil zafer hayallerine veda ediyor'

Marca'nın "Arda Güler ve Kenan Yıldız, Türkiye'nin elenmesini engelleyemiyor" manşetini attığı haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Her ikisi de grup aşamasının ilk maçını kaybetti ve bu maçı kazanmak çok önemliydi. Güney Amerikalılar buna Türklerden daha çok inanıyordu. İki dakika sonra gol attılar, maçı kendi sahalarına taşıdılar, üç puan kazandılar ve Türkiye'yi Dünya Kupası'ndan uzaklaştırdılar."

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedası Avrupa basınında: 'Altın nesil zafer hayallerine veda ediyor'

La Gazzetta dello Sport: "Türkiye, Dünya Kupası'na, Amerika'ya ve genç altın neslin zafer hayallerine veda ediyor. İki üst üste mağlubiyetin ardından gözyaşları içinde elendiler.

 

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedası Avrupa basınında: 'Altın nesil zafer hayallerine veda ediyor'

Tuttosport: "Kenan Yıldız, Dünya Kupası'na veda etti, Montella'nın büyük hayal kırıklığı. Avustralya karşısında alınan yenilginin ardından Türkiye, Alfaro'nun çalıştırdığı Paraguay'a da mağlup oldu; üstelik rakibi maçın yarısını 10 kişi oynamasına rağmen."

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedası Avrupa basınında: 'Altın nesil zafer hayallerine veda ediyor'

De Telegraaf: "Türkiye için dramatik bir olay: Ülke, on kişiyle mücadele eden Paraguay'a karşı aldığı sürpriz yenilginin ardından sadece iki maç sonra 2026 Dünya Kupası'ndan elendi."

 

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedası Avrupa basınında: 'Altın nesil zafer hayallerine veda ediyor'

The Guardian: "10 kişi kalan Paraguay, Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en erken golünü atarak etkisiz bir Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla turnuvadaki umutlarını yeniden canlandıran Güney Amerika temsilcisi, rakibini ise büyük bir hayal kırıklığıyla erken vedaya mahkum etti."

İlgili Konular: #Dünya Kupası #A Milli Takım #Paraguay

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