Nihat Kahveci'den dikkat çeken Arda Güler açıklaması: 'Sahanın içinde sorumluluk almadı'

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları:

"Çok umutluyduk, çok mutluyduk, çok gururluyduk. Şu an ben şahsen çok üzgünüm, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum."

"OYNAMADILAR"

"Gol atması gereken oyuncularımız gerektiği gibi oynamadı. Fiziksel mücadele beklediğimiz atletizm sahibi oyuncularımız bekleneni yapmadı. İyi şut atar dediğimiz oyuncularımız o şutları atmadı. Hepsi rakip defanstan döndü, auta gitti, biri de direkten döndü. Rakip forveti tutar dediğimiz defans oyuncularımız görevini yapamadı. Kritik topları çıkaran kalecimiz Uğurcan da dahil görevini yapmadığı bir milli takım izlediğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum."

"KUSURA BAKMASIN KAÇAK OYNADI"

"Sorumluluk alması gerekenler, sahanın içinde sorumluluk almadı. Ben görürüm o kaçak oynamaları. Kim onlar? Ben görürüm… Arda Güler, kaçak oynadı, kusura bakmayacak. Real Madrid'de oynayan Arda, oralarda oynayan, bizi gururla temsil eden Arda, bu kadar az sorumluluk almamalı!"

"KÖTÜ YENİLDİK"

"Avustralya, gelirken yaptığı iyi şeyi alıp bu maça 100 dakika taşıdı. Set kurmak, ölümüne oynamak, fiziksel üstünlükle oynamak… Biz ise buraya nasıl geldiysek beklenilen oyunun B’sini bile oynayamadık. Kötü yenildik, kötü goller yiyerek yenildik."

"HAYAL KIRIKLIĞI"

"Dakika 81, maç 2-0 olmuş. İsmail’le Zeki çıkıyor, Mert’le Salih giriyor. O an hocanın sınıfta kaldığı andır bende. Birbirimize şaşkın şaşkın baktık. Ne oluyor dedim. Bu kadarını beklemiyordum. O oyuncu değişiklikleri benim için hayal kırıklığı oldu. Hocamız da sahanın içindeki futbolcular gibiydi."

"BİR GRAM KARŞILAMADI"

"Takım olarak benim beklentilerimi bir gram karşılamadı. Çok da doğru yapan yoktu bu arada."