ABD engelini 4 golle geçti: Belçika, çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu

2026 Dünya Kupası son 16 turunda ev sahiplerinden ABD ile Belçika karşı karşıya geldi.

Seattle'daki Lumen Field Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 9. dakikasında Charles De Ketelaere, Belçika'yı öne geçiren golü kaydetti.

Belçika'da sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Amadou Onana, 21. dakikada yerini Hans Vanaken'e bıraktı.

Malik Tillman, 31. dakikada serbest vuruştan fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getirdi.

33. dakikada tekrar sahneye çıkan De Ketelaere, skoru 2-1'e getirdi. Belçika ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

ABD kalecisi Matthew Freese'in hatası sonrasında Vanaken, 57. dakikada uzak mesafeden kaleyi buldu ve farkı ikiye çıkardı. 90+3'te Romelu Lukaku, Belçika'nın 4. golünü attı.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP İSPANYA

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Belçika, ABD'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Rudi Garcia'nın öğrencileri, Dünya Kupası'nda son 8 takım arasına adını yazdırdı. Belçika çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacak.

Kanada ve Meksika'nın ardında Mauricio Pochettino yönetimindeki ABD de son 16 turunda turnuvaya veda etti. Bu sonuçla ev sahibi ülkelerin tamamı 2026 Dünya Kupası'ndan elenmiş oldu.

KIRMIZI KART GÖREN BALOGUN, İLK 11'DE BAŞLADI

Son 32 turundaki Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun, cezasının ertelenmesinin ardından mücadeleye ilk 11'de başladı.

FIFA Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA disiplin talimatının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmiştir. Folarin Balogun'un bu süre içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde, erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Belçika Futbol Federasyonu ise Balogun'un maç kadrosunda yer alması halinde, oyuncunun oynama uygunluğuna itiraz edeceğini açıklamıştı.