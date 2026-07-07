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Cristiano Ronaldo: 'İçim çok rahat'

Cristiano Ronaldo: 'İçim çok rahat'

7.07.2026 02:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Cristiano Ronaldo: 'İçim çok rahat'

Dünya Kupası'nda son 16 turunda İspanya'ya 1-0 yenilip turnuvaya veda eden Portekiz'de konuşan Cristiano Ronaldo, "Yarın, bugün nasıl uyandıysam öyle uyanacağım. İçim çok rahat" dedi.

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Portekiz, Dünya Kupası'na son 16 turunda İspanya'ya karşı yaşadığı 1-0'lık mağlubiyetle veda etti.

Takımın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İÇİM ÇOK RAHAT"

Ronaldo, yaptığı açıklamalarda, milli forma için elinden geldiğini yaptığını, "Yarın, bugün nasıl uyandıysam öyle uyanacağım. İçim gerçekten çok rahat. 23 yıl milli takımda oynadım ve üç kupa kazandım. Benden önce Portekiz hiçbir şey kazanmamıştı. Avrupa Şampiyonluğu en önemlisiydi. Dürüst olmak gerekirse benim için 2016, bir Dünya Kupası ile aynı boyuta sahip" sözleriyle vurguladı.

"ŞU AN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİM ÖNEMLİ DEĞİL"

41 yaşındaki oyuncu, milli takımdan emekli olup olmayacağı konusunda ise, "Ben sıcağı sıcağına hiçbir şeye karar vermem. Şu an devam edip etmeyeceğim önemli değil" açıklamasını yaptı.

MARTİNEZ'İ ÖVDÜ

Ronaldo, konuşmasını görevden ayrılan teknik direktör Roberto Martinez'i şu sözlerle överek noktaladı:

"Roberto ile çalışmayı çok sevdim. O harika bir insan ve mükemmel bir antrenör. Portekiz için bir kupa kazandı ve bunu asla unutmayacağım. Portekiz'e verdikleri için çok minnettarım."

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