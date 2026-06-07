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ABD maçı sonrası... Nagelsmann'dan Leroy Sane değerlendirmesi

ABD maçı sonrası... Nagelsmann'dan Leroy Sane değerlendirmesi

7.06.2026 10:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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ABD maçı sonrası... Nagelsmann'dan Leroy Sane değerlendirmesi

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Almanya, ABD'yi 2-1 yendi. Almanya'nın ikinci golü Leroy Sane'den geldi. Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Sane'nin performansını değerlendirirken oyuncusunun iyi bir oyun sergilediğini belirtti.

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Milli takımlar düzeyindeki 1 numaralı turnuva olan Dünya Kupası'na geri sayım devam ediyor. Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği organizasyon öncesinde takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. 

Turnuva öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya, hazırlık maçında karşı geldi. Almanya maçın hemen başında Kai Havertz'in attığı golle öne geçerken ABD, Antonee Robinson'la ilk yarı bitmeden beraberliği yakaladı. Mücadelenin ikinci yarısında ise Almanya, Leroy Sane'nin attığı golle maçı kazanıp sahadan galibiyetle ayrıldı.

NAGELSMANN'DAN SANE AÇIKLAMASI

Karşılaşmaın ardından Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann mücadeleyi değerlendirirken Leroy Sane'nin performansına değindi. Nagelsmann, Sane'nin performansı hakkında, "Gerçekten harika bir oyuncu; sadece kendini sınırlarını zorlaması gerekiyor. Fantastik bir oyun oynadı ve önemli bir gol attı. Sadece biraz daha kendini göstermesi gerekiyor, o zaman çok şey başarabilir" açıklamasında bulundu.

"TAMAMEN ODAKLANMIŞ OLMALIYIZ"

Leroy Sane ise maçın ardından, "Hepimiz çok, çok iyi anlaşıyoruz ve turnuvayı dört gözle bekliyoruz. Takımdaki atmosfer mükemmel ve herkes aynı yöne doğru ilerliyor. Pazar günü iyi bir başlangıç yapmak ve üç puan almak istiyoruz. Tamamen odaklanmış olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Konular: #Almanya #Julian Nagelsmann #Leroy Sane

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