Antrenmanda sakatlandı: Lennart Karl, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Lennart Karl'ın sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini duyurdu.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, ABD'deki antrenman sırasında 18 yaşındaki yıldızın sol uyluğunda kas lifi yırtılması meydana geldiği ve kulübün bu zor zamanda Karl'a her türlü desteği vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Sportif direktör Max Eberl, "Son dakikada Dünya Kupası'nı kaçırmak elbette inanılmaz derecede acı verici. Ancak bu durum, Lennart'ın ne kadar büyük bir yeteneğe, tutkuya ve potansiyele sahip olduğu gerçeğini değiştirmez. Profesyonel olarak geçirdiği o olağanüstü ilk sezon sayesinde bu Dünya Kupası'nda olmayı fazlasıyla hak etmişti" ifadelerini kullandı.