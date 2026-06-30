Almanya'ya büyük şok: Paraguay son 16 biletini penaltılarda kaptı

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Almanya ile Paraguay kozlarını paylaştı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Foxborough kentindeki Boston Stadyumu'nda (Gillette Stadyumu)'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelede ilk gol, 42. dakikada Julio Enciso'dan geldi ve Paraguay 1-0 öne geçti.
İlk yarı, Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Almanya, 54. dakikada Kai Havertz'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın normal süresinde başka gol sesi çıkmadı. 90 dakika 1-1 beraberlikle sonuçlanırken maçta uzatma dakikalarına geçildi.
120 dakika sonrasında da 1-1 eşitlik bozulmadı ve mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi.
Paraguay, seri penaltı atışlarında Almanya'yı 4-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Almanya ise turnuvaya veda etti.
Gustavo Alfaro'nun öğrencileri, son 16 turunda Fransa - İsveç eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.
Öte yandan Galatasaray forması giyen Alman futbolcu Leroy Sane, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 88 dakika sahada kaldı.