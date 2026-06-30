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Almanya'ya büyük şok: Paraguay son 16 biletini penaltılarda kaptı

Almanya'ya büyük şok: Paraguay son 16 biletini penaltılarda kaptı

30.06.2026 02:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Almanya'ya büyük şok: Paraguay son 16 biletini penaltılarda kaptı

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Paraguy, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Almanya'y'ı 4-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Almanya ile Paraguay kozlarını paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Foxborough kentindeki Boston Stadyumu'nda (Gillette Stadyumu)'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelede ilk gol, 42. dakikada Julio Enciso'dan geldi ve Paraguay 1-0 öne geçti.

İlk yarı, Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Almanya, 54. dakikada Kai Havertz'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın normal süresinde başka gol sesi çıkmadı. 90 dakika 1-1 beraberlikle sonuçlanırken maçta uzatma dakikalarına geçildi.

120 dakika sonrasında da 1-1 eşitlik bozulmadı ve mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi.

Paraguay, seri penaltı atışlarında Almanya'yı 4-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Almanya ise turnuvaya veda etti.

Gustavo Alfaro'nun öğrencileri, son 16 turunda Fransa - İsveç eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Öte yandan Galatasaray forması giyen Alman futbolcu Leroy Sane, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 88 dakika sahada kaldı. 

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