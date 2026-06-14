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Avustralya Milli Takımı'ndan tarihinde bir ilk

Avustralya Milli Takımı'ndan tarihinde bir ilk

14.06.2026 12:15:00
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Cumhuriyet Spor
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Avustralya Milli Takımı'ndan tarihinde bir ilk

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının ilk maçında Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Avustralya Milli Takımı, turnuva tarihinde bir ilki başardı. Avustralya, Dünya Kupası sahnesinde ilk kez UEFA bölgesinden bir rakibine karşı sahadan iki farklı galibiyetle ayrılırken, turnuva tarihindeki toplam beşinci zaferine de ulaştı.

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2026 FIFA Dünya Kupası, istatistiksel ilklere ve yeni rekorlara sahne olmaya devam ediyor. Organizasyondaki grup aşamasının ilk müsabakasında A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelen Avustralya, sahadan 2-0'lık net bir skorla üstün ayrılarak turnuvaya 3 puanla giriş yaptı.

AVRUPA TAKIMLARINA KARŞI İLK İKİ GOLLÜ FARK

Türkiye karşısında elde edilen bu skor, Avustralya futbol tarihi açısından özel bir önem taşıyor. Verilere göre Avustralyalılar, Dünya Kupası finallerine katılım gösterdikleri süreç boyunca ilk kez UEFA bölgesinden bir rakibi iki gol farkla mağlup etmeyi başardı.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDEKİ BEŞİNCİ ZAFER

Avustralya Milli Takımı, Türkiye maçında aldığı bu sonuçla birlikte Dünya Kupası turnuvalarında mücadele ettiği altı organizasyondaki toplam beşinci galibiyetini elde etti.

Takımın Dünya Kupası tarihindeki diğer galibiyet istatistikleri ve skorları şu şekilde sıralandı:

2006 Dünya Kupası: Japonya karşısında alınan 3-1'lik galibiyet.

2010 Dünya Kupası: Sırbistan karşısında alınan 2-1'lik galibiyet (Bir Avrupa temsilcisine karşı elde edilen ilk galibiyet).

2022 Dünya Kupası: Tunus karşısında alınan 1-0'lık galibiyet.

2022 Dünya Kupası: Danimarka karşısında alınan 1-0'lık galibiyet.

İlgili Konular: #Avustralya #Dünya Kupası #A Milli Takım

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