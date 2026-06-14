Avustralya'nın genç yıldızı Irankunda'dan gol sevinci açıklaması

Avustralya Milli Takımı'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Nestory Irankunda, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında Türkiye'ye karşı aldıkları 2-0'lık tarihi galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İngiltere'de Watford forması giyen genç oyuncu, maçta gol perdesini açan isim olurken, golün ardından yaptığı ikonik sevinçle de güne damgasını vurdu.

KÖŞE BAYRAĞINDA TIM CAHILL İZLERİ

Karşılaşmada takımını öne geçiren kritik golü kaydeden Irankunda, topu ağlara gönderdikten sonra köşe gönderine koşarak Avustralya futbolunun efsanevi forveti Tim Cahill ile özdeşleşen "köşe bayrağını yumruklama" sevincini gerçekleştirdi. Turnuva tarihindeki bu anlar, ekran başında ve stadyumda maçı takip eden futbolseverlere nostaljik anlar yaşattı.

"BİR HAYAL GERÇEK OLDU"

Maç sonrasında kameraların karşısına geçen ve oldukça duygusal anlar yaşayan genç yıldız, galibiyeti ve sahada verdikleri yoğun mücadeleyi şu sözlerle özetledi:

"İnanılmaz. Kazandık. Bir hayal gerçek oldu. İki kat daha fazla çalıştık ve sonuna kadar mücadele ettik. Şu an çok duygusalım."

"CAHILL EN BÜYÜK AVUSTRALYALI FUTBOLCU"

Yaptığı klasikleşmiş gol sevinci hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Irankunda, kariyerinde Lionel Messi ve Tim Cahill'i her zaman örnek aldığını belirterek, efsane oyuncuya olan derin hayranlığını dile getirdi:

"Tıpkı Messi gibi ben de her zaman Cahill'den ilham aldım. Bence Cahill en büyük Avustralyalı futbolcu. Eğer gol atarsam, onun gibi bir şey yapacağımı düşünmüştüm. Ve bunu yaptım."

Avustralya'nın turnuvaya 3 puanla başladığı karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden genç oyuncu Irankunda'nın, efsane isim Tim Cahill'i anımsatan sevinci maçın dikkat çeken detaylarından biri oldu.