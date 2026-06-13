Bizim Çocuklar, Dünya Kupası'nda sahneye çıkıyor: İlk rakip Avustralya

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 07.00'de başlayacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Karşılaşmada Peru Futbol Federasyonundan Kevin Ortega, dördüncü hakem olacak.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yıl sonra organizasyonda bir maça çıkacak.

Milliler, Avustralya maçıyla grup mücadelesine başlayacak.

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

MİLLİ TAKIMIN DİĞER MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında oynayacağı diğer maçlar şöyle:

20 Haziran Cumartesi:

06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

26 Haziran Cuma:

05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

A MİLLİ TAKIM, 652. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçıyla birlikte tarihindeki 652'nci müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 289'u özel toplam 651 maç oynayıp 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 91'i tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 927 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 651 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 26'sını Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 651 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

​​​​AVUSTRALYA İLE 3. KEZ

A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaşacak.

Milliler, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı da kazandı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 34'ÜNCÜ MÜCADELE

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 34'üncü sınavında Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında sahaya çıkacak.

İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 9'u özel 33 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gole engel olamadı.