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Brezilyalı efsane Dunga'dan Türkiye yorumu: 'Beklenti çok yüksek olduğunda...'

Brezilyalı efsane Dunga'dan Türkiye yorumu: 'Beklenti çok yüksek olduğunda...'

10.07.2026 14:15:00
Güncellenme:
AA
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Brezilyalı efsane Dunga'dan Türkiye yorumu: 'Beklenti çok yüksek olduğunda...'

Brezilya ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Carlos Dunga, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na erken veda etmesini değerlendirdi. Dunga, "Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

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ABD'de 1994'te düzenlenen Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın kaptanı olarak şampiyonluk yaşayan Carlos Dunga, 2026 Dünya Kupası'nın favorileri arasında İspanya ve Fransa'yı gösterirken, Türkiye'nin erken elenmesine ilişkin, "Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor" dedi

Dunga, 2026 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak New York New Jersey Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyon oldukları 1994 yılı ile 2026 Dünya Kupası'nı kıyaslayan Dunga, turnuvada yüksek hava sıcaklığı, su molaları ve oyuncu değişiklik hakkı gibi farklılıklar olduğunun altını çizdi.

Dunga, "Hava sıcaklığı çok yüksek olsun ya da olmasın, futbol bir şeyleri değiştirdi. Çünkü 5 oyuncu birden değişebiliyor ve maça 25 dakikada bir ara veriliyor" dedi.

İSPANYA VE FRANSA FAVORİ

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Dunga, 2026'da şampiyonluk favorileri arasında ise İspanya ve Fransa'nın öne çıktığını söyledi.

Dunga, "İspanya ve Fransa gibi çok iyi ülkeler var. Arjantin o kadar iyi değil ama ben her zaman şans veririm" ifadelerini kullandı.

"BİR SONRAKİ KUPA İÇİN DAHA İYİ HAZIRLANMALARI GEREKİYOR"

Brezilya futbolunun Türkiye'de yakından takip edilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Dunga, "Türkler, Brezilyalıları gerçekten çok seviyor, o açıdan çok mutluyum. Buna Türkiye'de şahit oldum" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın turnuvaya erken veda etmesiyle ilgili olarak Dunga, "Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Ama zamanla bunlar ortadan kalkıyor" şeklinde konuştu.

Ay-yıldızlı takıma gelecek turnuvalar hakkında da tavsiyede bulunan Dunga, "Türkiye'nin bir sonraki Dünya Kupası için daha iyi hazırlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #Dünya Kupası #Brezilya

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