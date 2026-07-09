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Norveç maçı öncesi Jarell Quansah'ın cezası belli oldu!

Norveç maçı öncesi Jarell Quansah'ın cezası belli oldu!

9.07.2026 20:57:00
Güncellenme:
AA
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Norveç maçı öncesi Jarell Quansah'ın cezası belli oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Norveç ile karşılaşacak İngiltere'de, Meksika maçında kırmızı kart gören Jarell Quansah'ın cezası açıklandı.
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FIFA, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören İngiliz futbolcu Jarell Quansah'ı iki maçtan men etti.

İngiltere'nin 3-2 kazanarak çeyrek finale çıktığı mücadelenin 54. dakikasında Meksikalı futbolcu Jesus Gallardo'ya kontrolsüz müdahalede bulunan Quansah, ülkesinin Norveç ile oynayacağı çeyrek ve çıkması halinde yarı final maçlarında kadrodaki yerini alamayacak.

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RAKİPLERİ NORVEÇ

Bayer Leverkusen forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, sakatlanan Reece James'in yerine ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

İngiltere ile Norveç arasındaki çeyrek final mücadelesi, 12 Temmuz Pazar günü TSİ 00.00'da başlayacak.

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