Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (2 Temmuz - 3 Temmuz)

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (2 Temmuz - 3 Temmuz)

2.07.2026 05:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (2 Temmuz - 3 Temmuz)

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 2 Temmuz akşamı ve 3 Temmuz'un erken saatlerinde oynanacak toplam üç maçla devam edecek.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 32 turunda perşembe akşamı ve cuma sabahı oynanacak 3 maçla sürecek.

İSPANYA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçında 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 22:00'de Avusturya ile karşılaşacak. SoFi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçında 3 Temmuz Cuma günü TSİ 02:00'de Hırvatistan ile karşılaşacak. BMO Field'da oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İSVİÇRE - CEZAYİR MAÇI SAAT KAÇTA?

İsviçre, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçında 3 Temmuz Cuma günü TSİ 06:00'da Cezayir ile karşılaşacak. BC Place'te oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #İspanya #Portekiz