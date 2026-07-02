Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (2 Temmuz - 3 Temmuz)

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 32 turunda perşembe akşamı ve cuma sabahı oynanacak 3 maçla sürecek.
İSPANYA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?
İspanya, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçında 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 22:00'de Avusturya ile karşılaşacak. SoFi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Portekiz, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçında 3 Temmuz Cuma günü TSİ 02:00'de Hırvatistan ile karşılaşacak. BMO Field'da oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
İSVİÇRE - CEZAYİR MAÇI SAAT KAÇTA?
İsviçre, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçında 3 Temmuz Cuma günü TSİ 06:00'da Cezayir ile karşılaşacak. BC Place'te oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.