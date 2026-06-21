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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

21.06.2026 06:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 21 Haziran akşamı ve 22 Haziran'ın erken saatlerinde oynanacak toplam dört maçla devam edecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G ve H Grubu'nda pazar akşamı ve pazartesi sabahı oynanacak 4 maçla sürecek.

İSPANYA - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, H Grubu'nda İspanya ile Suudi Arabistan, Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda TSİ19:00'da karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

BELÇİKA - İRAN MAÇI SAAT KAÇTA?

G Grubu maçında Belçika, Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda TSİ 22:00'de İran ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

URUGUAY - YEŞİL BURUN MAÇI SAAT KAÇTA?

H Grubu'nun bir diğer maçında Uruguay ile Yeşil Burun, Florida'daki Hard Rock Stadyumu'nda 22 Haziran Pazartesi TSİ 01:00'de karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

YENİ ZELANDA - MISIR MAÇI SAAT KAÇTA?

G Grubu'nun diğer maçında ise Yeni Zelanda, Vancouver'daki BC Place Stadyumu'nda 22 Haziran Pazartesi TSİ 04:00'te Mısır ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İlgili Konular: #İspanya #Belçika #2026 Dünya Kupası

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