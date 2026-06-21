Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G ve H Grubu'nda pazar akşamı ve pazartesi sabahı oynanacak 4 maçla sürecek.

İSPANYA - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, H Grubu'nda İspanya ile Suudi Arabistan, Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda TSİ19:00'da karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

BELÇİKA - İRAN MAÇI SAAT KAÇTA?

G Grubu maçında Belçika, Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda TSİ 22:00'de İran ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

URUGUAY - YEŞİL BURUN MAÇI SAAT KAÇTA?

H Grubu'nun bir diğer maçında Uruguay ile Yeşil Burun, Florida'daki Hard Rock Stadyumu'nda 22 Haziran Pazartesi TSİ 01:00'de karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

YENİ ZELANDA - MISIR MAÇI SAAT KAÇTA?

G Grubu'nun diğer maçında ise Yeni Zelanda, Vancouver'daki BC Place Stadyumu'nda 22 Haziran Pazartesi TSİ 04:00'te Mısır ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.