Kaleci Room, 15 kurtarışla maça damga vurdu: Curaçao, Dünya Kupası'ndaki ilk puanını Ekvador karşısında aldı

FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Ekvador ile Curaçao karşı karşıya geldi.

Arrowhead Stadyumu'nda oynanan maçın ilk devresinde gol olmadı.

Ekvador ikinci yarıda etkili ataklar üretti ancak Curaçao kalecisi Eloy Room'u geçmeyi başaramadı.

Mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Puanını 1 yapan Ekvador, gruptaki son maçında Almanya ile karşılaşacak. Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını alan Curaçao ise Fildişi Sahili ile karşılaşacak.

ROOM, HOWARD’IN REKORUNA YAKLAŞTI

Curaçao kalecisi Eloy Room, Ekvador karşısında yaptığı 15 kurtarışla maçın yıldızı oldu. Tecrübeli file bekçisi, takımına Dünya Kupası’ndaki ilk puanını getirirken turnuva tarihinin en özel kaleci performanslarından birine imza attı.

Dünya Kupası’nda bir maçta en fazla kurtarış rekoru, 2014’te Belçika karşısında 16 kurtarış yapan Tim Howard’a ait. Room, bu performansıyla Howard’ın rekorunun yalnızca 1 kurtarış gerisinde kaldı.