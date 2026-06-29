Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 32 turunda pazartesi akşamı ve salı sabahı oynanacak 3 maçla sürecek.
BREZİLYA - JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Brezilya, son 32 turu maçında 29 Haziran Pazartesi TSİ 20:00'de Japonya ile karşılaşacak. Houston'da bulunan NRG Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
ALMANYA - PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Almanya ise son 32 turu maçında 29 Haziran Pazartesi TSİ 23:30'da Paraguay ile mücadele edecek. ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Boston Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
HOLLANDA - FAS MAÇI SAAT KAÇTA?
Hollanda, son 32 turu maçında 30 Haziran Salı TSİ 04:00'te Fas ile mücadele edecek. Meksika'da bulunan BBVA Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.