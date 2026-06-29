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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

29.06.2026 00:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 29 Haziran akşamı ve 30 Haziran'ın erken saatlerinde oynanacak toplam üç maçla devam edecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 32 turunda pazartesi akşamı ve salı sabahı oynanacak 3 maçla sürecek.

BREZİLYA - JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Brezilya, son 32 turu maçında 29 Haziran Pazartesi TSİ 20:00'de Japonya ile karşılaşacak. Houston'da bulunan NRG Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

ALMANYA - PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya ise son 32 turu maçında 29 Haziran Pazartesi TSİ 23:30'da Paraguay ile mücadele edecek. ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Boston Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

HOLLANDA - FAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda, son 32 turu maçında 30 Haziran Salı TSİ 04:00'te Fas ile mücadele edecek. Meksika'da bulunan BBVA Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

İlgili Konular: #Almanya #Hollanda #2026 Dünya Kupası

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