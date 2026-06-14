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CANLI YAYIN: Avustralya - Türkiye | CANLI ANLATIM: 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçı

CANLI YAYIN: Avustralya - Türkiye | CANLI ANLATIM: 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçı

14.06.2026 05:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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CANLI YAYIN: Avustralya - Türkiye | CANLI ANLATIM: 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 07.00'de başlayacak. 

Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Karşılaşmada Peru Futbol Federasyonundan Kevin Ortega, dördüncü hakem olacak.

11'LER

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yıl sonra organizasyonda bir maça çıkacak.

MİLLİ TAKIMIN DİĞER MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında oynayacağı diğer maçlar şöyle:

20 Haziran Cumartesi:

06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

26 Haziran Cuma:

05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

İlgili Konular: #Avustralya #A Milli Takım #2026 Dünya Kupası

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