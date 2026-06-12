Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı: A Milli Takım'dan 2 futbolcu listede yer aldı

Dünya futbolunun merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, The Athletic dev turnuvanın en iyi 50 futbolcusunu sıraladı. Yayımlanan listede A Milli Futbol Takımı'nı temsil eden iki Türk yıldız da yer almayı başardı. Sıralamada Arda Güler 45'inci, tecrübeli orta saha Hakan Çalhanoğlu ise 47'nci basamakta kendilerine yer buldu.
ARDA GÜLER İÇİN "YARATICI YILDIZ" VURGUSU
The Athletic, listenin 45'inci sırasında yer verdiği Arda Güler için dikkat çekici bir değerlendirme kaleme aldı. Genç yıldızın Real Madrid'de geçirdiği oldukça başarılı üçüncü sezonunun, nisan ayında Allianz Arena'da Bayern Münih'e karşı attığı iki olağanüstü uzaktan golle taçlandığı ifade edildi. Analizde ayrıca, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın hücum planını üzerine kurduğu yaratıcı yıldız olarak Arda Güler'in turnuvada çok daha önemli bir rol üstlenmesinin beklendiği vurgulandı.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PENALTI USTALIĞI VE OYUN KURUCULUĞU ÖVÜLDÜ
Listenin 47'nci sırasında kendisine yer bulan Hakan Çalhanoğlu için yapılan analizde ise oyuncunun tecrübesine ve teknik kapasitesine dikkat çekildi. Çalhanoğlu'nun halen son derece yetenekli bir derin oyun kurucu olmaya devam ettiği belirtilen yazıda; kusursuz vuruşları ve penaltı ustalığı sayesinde, kendi profilindeki çoğu oyuncudan çok daha fazla gol katkısı sağladığı ifade edildi.
İŞTE 2026 DÜNYA KUPASI'NIN EN İYİ 50 FUTBOLCUSU
The Athletic tarafından belirlenen 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu sıralaması şu şekilde oluştu:
1- Ousmane Dembele
2- Harry Kane
3- Lamine Yamal
4- Michael Olise
5- Vitinha
6- Kylian Mbappe
7- Gabriel
8- Pedri
9- Achraf Hakimi
10- Bruno Fernandes
11- Luis Diaz
12- Declan Rice
13- Erling Haaland
14- Nuno Mendes
15- Vinicius Junior
16- Joshua Kimmich
17- William Saliba
18- Willian Pacho
19- Jude Bellingham
20- Federico Valverde
21- Raphinha
22- Jonathan Tah
23- Thibaut Courtois
24- Dayot Upamecano
25- Lionel Messi
26- Enzo Fernandez
27- Antoine Semenyo
28- Virgil van Dijk
29- Desire Doue
30- Joao Neves
31- Bukayo Saka
32- Moises Caicedo
33- Jeremy Doku
34- Florian Wirtz
35- Yan Diomande
36- Fabian Ruiz
37- Julian Alvarez
38- Martin Odegaard
39- Rayan Cherki
40- Bernardo Silva
41- Marquinhos
42- Mohamed Salah
43- Piero Hincapie
44- Rodri
45- Arda Güler
46- Ruben Dias
47- Hakan Çalhanoğlu
48- Jamal Musiala
49- Nico Paz
50- Cristiano Ronaldo