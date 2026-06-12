Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı: A Milli Takım'dan 2 futbolcu listede yer aldı

Dünya futbolunun merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, The Athletic dev turnuvanın en iyi 50 futbolcusunu sıraladı. Yayımlanan listede A Milli Futbol Takımı'nı temsil eden iki Türk yıldız da yer almayı başardı. Sıralamada Arda Güler 45'inci, tecrübeli orta saha Hakan Çalhanoğlu ise 47'nci basamakta kendilerine yer buldu.

ARDA GÜLER İÇİN "YARATICI YILDIZ" VURGUSU

The Athletic, listenin 45'inci sırasında yer verdiği Arda Güler için dikkat çekici bir değerlendirme kaleme aldı. Genç yıldızın Real Madrid'de geçirdiği oldukça başarılı üçüncü sezonunun, nisan ayında Allianz Arena'da Bayern Münih'e karşı attığı iki olağanüstü uzaktan golle taçlandığı ifade edildi. Analizde ayrıca, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın hücum planını üzerine kurduğu yaratıcı yıldız olarak Arda Güler'in turnuvada çok daha önemli bir rol üstlenmesinin beklendiği vurgulandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PENALTI USTALIĞI VE OYUN KURUCULUĞU ÖVÜLDÜ

Listenin 47'nci sırasında kendisine yer bulan Hakan Çalhanoğlu için yapılan analizde ise oyuncunun tecrübesine ve teknik kapasitesine dikkat çekildi. Çalhanoğlu'nun halen son derece yetenekli bir derin oyun kurucu olmaya devam ettiği belirtilen yazıda; kusursuz vuruşları ve penaltı ustalığı sayesinde, kendi profilindeki çoğu oyuncudan çok daha fazla gol katkısı sağladığı ifade edildi.

İŞTE 2026 DÜNYA KUPASI'NIN EN İYİ 50 FUTBOLCUSU

The Athletic tarafından belirlenen 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu sıralaması şu şekilde oluştu:

1- Ousmane Dembele

2- Harry Kane

3- Lamine Yamal

4- Michael Olise

5- Vitinha

6- Kylian Mbappe

7- Gabriel

8- Pedri

9- Achraf Hakimi

10- Bruno Fernandes

11- Luis Diaz

12- Declan Rice

13- Erling Haaland

14- Nuno Mendes

15- Vinicius Junior

16- Joshua Kimmich

17- William Saliba

18- Willian Pacho

19- Jude Bellingham

20- Federico Valverde

21- Raphinha

22- Jonathan Tah

23- Thibaut Courtois

24- Dayot Upamecano

25- Lionel Messi

26- Enzo Fernandez

27- Antoine Semenyo

28- Virgil van Dijk

29- Desire Doue

30- Joao Neves

31- Bukayo Saka

32- Moises Caicedo

33- Jeremy Doku

34- Florian Wirtz

35- Yan Diomande

36- Fabian Ruiz

37- Julian Alvarez

38- Martin Odegaard

39- Rayan Cherki

40- Bernardo Silva

41- Marquinhos

42- Mohamed Salah

43- Piero Hincapie

44- Rodri

45- Arda Güler

46- Ruben Dias

47- Hakan Çalhanoğlu

48- Jamal Musiala

49- Nico Paz

50- Cristiano Ronaldo