Curaçao'yu 2 golle geçti: Fildişi Sahili tarihinde ilk kez son 32'de

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu üçüncü hafta maçında Curaçao ve Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field'da oynanan mücadelenin ilk yarısı Pepe'nin 7. dakikada attığı golle 1-0 Fildişi Sahili üstünlüğüyle tamamlandı.

64. dakikada sahneye bir kez daha Pepe çıktı ve farkı ikiye çıkardı.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Emerse Fae'nin ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Afrika ekibi bu sonuçla puanını 6 yaptı ve grubunu ikinci sırada tamamladı.

Fildişi Sahili, son 32 turunda I Grubu'nun ikincisi ile karşılaşacak.

Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Curaçao ise 1 puanla turnuvaya veda etti.