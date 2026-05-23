Dünya Kupası'na günler kala... Kenan Yıldız'dan A Milli Takım'a kötü haber

Juventus ve A Milli Takım'ın kilit isimlerinden Kenan Yıldız, perşembe günü antrenmanda sakatlık yaşadı. Milli futbolcuya yapılan sağlık testleri sonrası büyük yıkım yaşandı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; baldır sakatlığı yaşayan Kenan Yıldız, Torino'ya karşı oynanacak sezonun son lig maçında forma giyemeyecek.

Haberde, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına Torino ile kritik bir maça çıkacak olan Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti'nin Kenan Yıldız'dan gelen haberle adeta buz kestiği belirtildi.

Siyah-beyazlıların Devler Ligi'ne gidebilmesi için Torino’yu mağlup etmesi ve rakiplerinden (Milan, Roma ve Como) en az ikisinin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.

'ASIL ALARM ZİLLERİ İSE TÜRKİYE CEPHESİNDE ÇALIYOR'

Haberde A Milli Takım cephesindeki durumla ilgili ise şu ifadeler kullanıldı:

"Kenan Yıldız’ın bu sezonki performansı, sonuncusu Mart ayı sonunda Sassuolo’ya karşı olmak üzere attığı 11 golle noktalanmış oldu. Asıl alarm zilleri ise Türkiye cephesinde çalıyor. Spalletti, Kenan’ı ligin son maçı için kaybetmiş olsa da meslektaşı Vincenzo Montella, Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde oyuncusundan gelecek iyi haberler için adeta parmaklarını kenetlemiş durumda."

Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. Kenan Yıldız'ın bu karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor.