Dünya Kupası tarihinin istikrar abideleri: Messi, Ronaldo, Maldini...

Dünya futbolunun en prestijli organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yalnızca üst düzey yeteneğin değil, aynı zamanda uzun yıllara yayılan fiziksel devamlılığın ve profesyonel yaşam disiplininin de en büyük sınav alanıdır. Dört yılda bir düzenlenen bu dev turnuvada istikrar yakalamak, değişen oyun hızına ayak uydurmak ve jenerasyonlar değişirken milli takım omurgasındaki yerini korumak, futbol dünyasındaki en seçkin başarılar arasında kabul ediliyor.

İşte turnuva tarihinde en fazla sahaya çıkan, en çok süre alan ve üst üste en fazla turnuvada boy gösteren isimler:

ZİRVENİN SAHİBİ LİONEL MESSİ

Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu unvanı 26 maç ile Arjantinli efsane Lionel Messi’ye ait.

İlk kez 2006 Almanya'da Dünya Kupası sahnesine adım atan Messi; 2010, 2014, 2018 ve son olarak şampiyonluğa ulaştığı 2022 Katar turnuvalarında boy gösterdi.

Messi, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı sahaya çıkarak turnuvadaki toplam maç sayısını 26'ya çıkardı ve Alman efsane Lothar Matthaus'un uzun yıllardır kırılamayan rekorunu geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.

ALMAN EFSANESİ LOTHAR MATTHAUS

Almanya futbolunun ikonik ismi Lothar Matthaus, 25 maçla listenin ikinci sırasında yer alıyor.

1982, 1986, 1990, 1994 ve 1998 olmak üzere tam 5 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen Matthaus, toplamda 25 maçta görev alarak Alman futbolunun turnuva tarihindeki en büyük istikrar sembolü oldu.

DÜNYA KUPASI'NIN GOLCÜ EFSANESİ MIROSLAV KLOSE

Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran Miroslav Klose, golcülüğünün yanı sıra turnuva tarihinin en büyük istikrar sembollerinden biri olarak listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

2002, 2006, 2010 ve 2014 yıllarında olmak üzere 4 farklı Dünya Kupası'nda Almanya formasını terleten Klose, katıldığı tüm turnuvalarda takımının yarı final ve ötesini görmesinde başrolü oynadı. Klose; turnuva kariyerinde bir şampiyonluk (2014), bir ikincilik (2002) ve iki üçüncülük (2006, 2010) yaşayarak kırılması güç bir başka rekora imza attı.

Kupa kariyeri boyunca toplam 24 karşılaşmada sahaya adım atan efsane forvet, bu maçlarda attığı 16 golle adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Klose, 2014 yılında Brezilya'ya karşı alınan tarihi 7-1'lik yarı final maçında kaydettiği golle hem maç sayısını hem de gol sayısını zirveye taşıyarak turnuvaya veda etti.

DAKİKA REKORTMENİ PAOLO MALDINI

İtalya ve dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi savunmacıları arasında gösterilen Paolo Maldini, turnuva tarihinde en çok süre alan oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.

1990, 1994, 1998 ve 2002 turnuvalarında İtalya formasıyla 23 maça çıkan Maldini, bu maçların neredeyse tamamında 90 dakika ve uzatmalarda sahada kalarak toplamda 2 bin 217 dakika ile Dünya Kupası tarihinde sahada en fazla kalan futbolcu konumunda.

CRISTIANO RONALDO'DAN 5'TE 5 REKORU

Listenin 5. sırasında yer alan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda çıktığı 22 maçla listenin 5. sırasında yer aldı. maç sayısının ötesinde kırılması güç bir başka istikrar rekorunun sahibi konumunda bulunuyor.

Ronaldo; 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarının tamamında sahaya çıkmakla kalmadı, 5 farklı Dünya Kupası'nda da gol atmayı başaran tarihteki ilk ve tek futbolcu unvanını elde ederek adını futbol tarihine yazdırdı.

5 TURNUVA GÖRENLER

Dünya Kupası tarihinde 5 farklı turnuvanın kadrosunda yer alıp sahaya adım atan oyuncu sayısı oldukça sınırlı. Messi, Matthaus ve Ronaldo'nun yanı sıra Meksikalı efsaneler Antonio Carbajal, Rafael Marquez, Andres Guardado ve İtalyan kaleci Gianluigi Buffon da 5 farklı turnuvada görev aldı.