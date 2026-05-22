Norveç Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

22.05.2026 14:45:00
Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosunu açıkladı.

Norveç Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı.

Norveç Kralı V. Harald'ın ilan ettiği kadroda Arsenal'ın kaptanı Martin Odegaard ve Manchester City'nin forveti Erling Haaland da yer aldı.

Teknik direktörlüğünü Stale Solbakken'in yaptığı Norveç, I Grubu'nda Fransa, Senegal ve Irak ile mücadele edecek.

Norveç'in 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburg)

Savunma: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Leo Ostigard (Genoa)

Orta saha: Thelonious Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Morten Thorsby (Cremonese), Martin Odegaard (Arsenal), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Antonio Nusa (Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)

Forvet: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sörloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace).

