Dünya Kupası'nda 'hat-trick' yapan golcüler!

1930'dan bu yana düzenlenen Dünya kupalarında futbolcular, 54 kez hat-trick yaptı. Uruguay'da ilk gerçekleştirilen organizasyonda ev sahibi ekip kupaya uzanırken turnuvada bir maçta 3 gol atmayı başaran tek oyuncu, ABD forması Bert Patenaude oldu. ABD'nin Paraguay'ı 3-0 mağlup ettiği mücadelede gollerin tamamını atan Patenaude, organizasyon tarihinin ilk hat-trick'ini yapan futbolcu olarak kayıtlara geçti. BURHAN SARGIN TARİHE GEÇTİ Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapmayı başaran tek Türk oyuncu ise Burhan Sargın olarak tarihe not düşüldü. Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 7-0 yendiği mücadelede 3 gol atmayı başaran Sargın, adını Dünya Kupası tarihine yazdırmayı başardı.

3 İSİM 2 KEZ HAT-TRICK YAPTI Dünya Kupası tarihinde yalnızca 3 futbolcu, hat-trick yapma başarısına "2 kez" ulaştı. Macar futbolcu Sandor Kocsis, 1954 Dünya Kupası'nda 9-0 kazanılan Güney Kore mücadelesinde ve 8-3 kazanılan Almanya karşılaşmasında hat-trick yapmayı başardı. Kocsis'in dışında Alman futbolcu Gerd Müller ve Arjantinli golcü Gabriel Batistuta da 2 kez hat-trick yapmayı başardı. 1970'DE TEK OYUNCU Müller 1970 Dünya Kupası'nda önce 5-2 kazanılan Bulgaristan maçında, ardından da 3-1 kazanılan Peru mücadelesinde hat-trick yaptı. Gerd Müller, 1970 Dünya Kupası'nda hat-trick yapmayı başaran tek oyuncu unvanına da sahip oldu. Gabriel Batistuta da 1994 Dünya Kupası'nda 4-0 kazandıkları Yunanistan maçında 3 gol atarken, bu başarısını 1998 Dünya Kupası'nda da tekrarladı. Batistuta, Arjantin'in Jamaika'yı 5-0 yendiği maçta da hat-trick yaptı.

1 MAÇTA 2 HAT-TRICK Turnuva tarihinde bir kez aynı maçta 2 farklı oyuncu takımları adına hat-trick yaptı. 1938 Dünya Kupası'nda Brezilya ile Polonya arasında oynanan mücadele uzatmalara giderken Brezilya sahadan 6-5'lik galibiyetle ayrılmıştı. Brezilya'dan Leonidas, Polonya'dan da Ernest Wilimowski, takımları adına hat-trick yapmayı başardı.