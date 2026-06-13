Dünya Kupası'nda heyecan 5 maçla sürecek!

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı C, D, E ve F Grubu'nda pazar günü oynanacak 5 maçla sürecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile Avustralya, BC Place Vancouver Stadı'nda TSİ 07.00'de karşı karşıya gelecek.
Turnuvada pazar günü oynanacak maçların programı şöyle:
14 Haziran Pazar:
C Grubu:
01.00 Brezilya - Fas (New York New Jersey Stadı)
04.00 Haiti - İskoçya (Boston Stadı)
D Grubu:
07.00 Avustralya - Türkiye (BC Place Vancouver Stadı)
E Grubu:
20.00 Almanya - Curaçao (Houston Stadı)
F Grubu:
23.00 Hollanda - Japonya (Dallas Stadı)