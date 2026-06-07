Dünya Kupası'nın en tecrübeli hakemi Ravshan Irmatov

Irmatov, kupa tarihinde 2010'da 5, 2014'te 4 ve 2018'de 2 olmak üzere 11 maçta görev yaptı.

Arjantinli Nestor Pitana, 2014 (4) ve 2018'de (5) 9 maçı yöneterek bu alanda ikinci sırada yer aldı. Bu iki ismi, 8'er maçla Fransız Joel Quiniou, Meksikalı Benito Archundia Tellez ve Uruguaylı Jorge Larrionda Pietrafesa takip etti.

EN GENCİ 27, EN YAŞLISI 53

Dünya kupalarında maç yöneten hakemler içinde en genci 27, en yaşlısı ise 53 yaşında.

Uruguaylı Francisco Mateucci, henüz 27 yaşından 62 gün almışken 1930'da ülkesinde düzenlenen turnuvada görev aldı ve Dünya Kupası'nda düdük çalan en genç hakem olarak tarihe geçti.

Dünya Kupası'nın en yaşlı hakemi ise 1950 Brezilya'da görev alan İngiliz George Reader oldu. Reader, 1950 Dünya Kupası'nda görev yaptığında 53 yaşından 236 gün almıştı.

KIRMIZI KART REKORU MEKSİKALI HAKEMDE

Dünya Kupası tarihinin en çok kırmızı kart gösteren hakemi, Meksikalı Arturo Brizio Carter oldu.

Carter, 1994 ABD ve 1998 Fransa'da görev alıp 7 kez kırmızı kartına başvurdu. Meksikalı hakem ABD'de 3, Fransa'da ise 4 kez kırmızı kartını cebinden çıkardı.

Dünya Kupası organizasyonunun ilk kırmızı kartını ise Türk hakem Doğan Babacan, 1974 Dünya Kupası'nda gösterdi.

ÜÇ DÜNYA KUPASI'NDA YER ALAN HAKEMLER

Dünya Kupası'nda hakemler, en çok 3 organizasyona katılabildi.

Üç Dünya Kupası'nda düdük çalan hakemler şunlar: